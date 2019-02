César Rodríguez leerá el pregón del Carnaval de Foz el 1 de marzo

El encargado de leer este año el pregón del Carnaval de Foz es César Rodríguez González, conocido como Cesarín, "un daqueles míticos entroideiros que iniciaron os desfiles en Foz con moitísima tradición", destacó el alcalde Javier Castiñeira, que presentó el programa de una de las citas más relevantes del municipio acompañado del concejal de cultura, Ánxel Paleo. La lectura será el día 1, a las ocho de la tarde, en la Sala Bahía y a continuación será el típico concurso de coplas, en el que el humor y la imaginación compiten con la originalidad.

Pero antes de ese acto inaugural de los días grandes del Carnaval focense, los incondicionales de esta fiesta tiene una cita el próximo sábado, día 16, en la cena de coronación de la reina, Sabela Pico. Hay 800 entradas vendidas para el evento y el Concello trabaja para aumentar la capacidad de la carpa y que puedan participar las personas que están en lista de espera alcanzando casi las mil. "Un éxito de participación", como reconoció Castiñeira, para una cita que estará amenizada por la discoteca móvil DJ Puzzle y el grupo de batukada local Perkusiona.

Y también antes de enfilar la recta final de los actos, el día 28 será el Xoves de Comadres, que organizado por la asociación de amas de casa y por la de familias y mujeres del medio rural, Afammer será, como cada año, en el hotel Leyton a partir de las nueve y media de la noche.

Las inscripciones para el desfile están abiertas hasta el día 22, las que se hagan después se colocarán al final

El sábado 2 de marzo es el día D en Foz con el gran desfile en el que se esperan más de 2.000 participantes. A las diez de la mañana será el fogonazo y durante todo el día habrá charangas por las calles. A partir de las cinco de la tarde empezará el desfile, que este año será organizado para hacerlo más dinámico y vistoso, y se repartirán 7.000 euros en premios. Las inscripciones están abiertas hasta el día 22 para organizar la salida de los participantes, después de ese día y hasta el mismo sábado se recibirán inscripciones pero se colocarán al final del desfile. A las once y media de la noche será el baile amenizado por las orquestas Finisterre y Nazaret en el que se entregarán los premios. Las entradas son a 6 euros, "e os que participan no desfile terán unha bonificación".

El domingo será el día de los niños a las cinco de la tarde en la Sala Bahía con entradas a 3 euros y por la noche el Touporroutou, de la mano de la asociación A Pomba do Arco, llenará de sátira y crítica el salón de actos del colegio Martínez Otero. El lunes está previsto el Día do Entroido con el baile del farolillo a las once de la noche con la orquesta Os Alcántara, la discoteca móvil Decibelios y el DJ Dani Rego. Las entradas cuestan 3 euros. Y el martes, el protagonismo vuelve a ser de los niños. Esta edición del Carnaval se cerrará el día 8 con la Queima do Entroido. La comitiva fúnebre saldrá a las diez de la noche del Campo da Cabana hasta el puerto, donde se servirá un pequeño ágape.

Castiñeira quiso mostrar este viernes su agradecimiento a todas las personas "que se involucran nisto" y a Sempre Foz por su colaboración.