César Mogo será el director de Asuntos Institucionales

El valadourés César Mogo Zaro es el nuevo director de Asuntos Institucionales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, que es militante de la agrupación socialista de O Valadouro, por lo que está muy contento de que el concello y Alfoz estén gobernados por socialistas. Él lleva más de 30 años en política ejerciendo diversas responsabilidades en la ejecutiva del PSOE.

Su experiencia es muy dilatada tras participar en los comités electorales de campaña de Felipe González en 1993 y de Zapatero en 2004, etapa durante la que fue director del gabinete del ministro Ramón Jaurégui y después ocupó la Secretaría de Estado de Inmigración y Administración Pública. Ahora ejercía como asesor en el gabinete de Sánchez.

"Ahora se abre una etapa política de apertura, un nuevo ciclo y, con toda humildad, me hace ilusión"

César Mogo asegura que no esperaba el nombramiento, "pero engañaría si dijese que no podía surgir esa posibilidad, aunque no contaba con ello, hubiera seguido a gusto en Ferraz, pero ahora se abre una etapa política de apertura, un nuevo ciclo y, con toda humildad, me hace ilusión, pese a que sé que se entra y también se sale, pero me siento muy honrado de que cuente conmigo", destaca.

Mogo reconoce que desde niño le gustó la política y "he podido dedicarme a lo que me gusta", dice satisfecho. Pese a la distancia, trabaja en Madrid, sigue muy vinculado a O Valadouro, donde sus abuelos tuvieron el bar Mogo y su padre trabajó como abogado. De hecho, se construyó una casa en el centro de Ferreira, a la que escapa cuando puede, sobre todo en verano y fiestas. "Disfruto mucho del pueblo y me siento de ahí". Recorre las parroquias, va a la playa de Areoura, queda con amigos en Viveiro, los lleva de excursión a Bares y se declara lector de El Progreso.