César Mogo acusa al diputado Balseiro de mentir sobre Alcoa

El senador socialista César Mogo salió este sábado al paso de las últimas declaraciones del diputado autonómico del PP José Manuel Balseiro, en las que acusaba a PSOE y BNG de no implicarse en darle una solución a Alcoa, asegurando que miente en sus afirmaciones. "Nunhas declaracións inventadas o deputado do PP, señor Balseiro, manipula descaradamente incluso as manifestacións da propia empresa", indicó, "o caso é saír nos periódicos agora que se achegan as eleccións e o de menos é a verdade e, por suposto, os intereses dos empregados de Alcoa e das súas familias".

El socialista asegura que "nada do que di Balseiro de Alcoa garda parecido algún coa realidade". Por un lado asegura que el popular niega que sea un problema de la industria, "debe ser que tomou a Alcoa por un almacén". También indica que el parlamentario popular "ignora que está aprobado un estatuto electrointensivo e que Alcoa segue a recibir apoios económicos do Goberno do Estado". A esto, Mogo añade que Balseiro "olvida dicir que as competencias exclusivas en industria son da Xunta e nada fixo por apoiar a industria da Mariña, nin no caso de Alcoa nin noutros concellos".

"O que lle pedimos ao deputado Balseiro é que esqueza por un momento que se están a confeccionar as candidaturas do PP e que poña a traballar á Xunta na ampliación da balsa de lodos vermellos, vital para o futuro da factoría e que fai un ano nos respondeu que era inminente, pero seguimos agardando, e se non quere axudar, que polo menos fale con coñecemento de causa".