Cervo y Xove ponen buses para ir a la nueva protesta de las electrointensivas

Los trabajadores de la industria electrointensiva gallega, que suma 5.000 empleos directos, continúan sus protestas a la espera de noticias sobre la aprobación del estatuto por parte del Gobierno y preparan para este miércoles una gran movilización en A Coruña a la que asistirán varios autobuses desde A Mariña. A los fletados por el comité de Alcoa —al menos tres— se suman otros dos gratuitos que ponen los concellos de Cervo y Xove para favorecer la asistencia de los vecinos.

La concentración convocada por las secciones de industria de los sindicatos CC.OO., CIG y UGT será a las once de la mañana delante de la Delegación del Gobierno. "Esperemos que sea un éxito, vamos a seguir luchando por el futuro de A Mariña y de las industrias electrointensivas", comenta el presidente del comité mariñano, José Antonio Zan, que anima a todos los interesados a anotarse para acudir, no solo trabajadores, sino cualquier vecino que "será bien recibido". Los interesados pueden ponerse en contacto con el comité en el teléfono 982.55.55.00 y la extensión 1179.

Los autobuses que moviliza el colectivo sindical saldrán a las ocho de la mañana desde la fábrica y regresarán al mediodía. "Seguimos trabajando en más movilizaciones pero de momento estamos centrados en esta frente a la Delegación del Gobierno, donde vamos a recordar la necesidad de legislar para tener un marco energético estable y competitivo", apunta Zan, que avanza que el próximo municipio mariñano en el que colocarán lazos azules dentro de su campaña Salvemos a industria electrointensiva será Foz, pero todavía falta por determinar la fecha de esta acción.

"Trátase dun momento crítico para o futuro da comarca", dicen los alcaldes de Cervo y Xove, que instan a presionar al Gobierno

CERVO Y XOVE. Los alcaldes de Cervo y Xove, Alfonso Villares y Demetrio Salgueiro, firman una nota urgente en la que muestran su apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores de Alcoa por lo que ponen a disposición de los vecinos y de los trabajadores municipales que quieran asistir dos autobuses gratuitos para ir a la concentración del miércoles. El de Cervo saldrá a las ocho y media de la casa del mar de San Cibrao y parará quince minutos más tarde en la capital municipal, y el de Xove saldrá a las ocho y media de la marquesina del centro cívico. El regreso será al mediodía.

"Trátase dun momento crítico para o futuro da nosa comarca", dicen los alcaldes, que recuerdan que "moitas das familias dos concellos da Mariña viven directa ou indirectamente da industria do aluminio" por lo que ven "de vital importancia" que el Gobierno central tenga en cuenta las alegaciones al estatuto y realice los cambios necesarios de forma que permita establecer "un prezo de enerxía xusto que permita seguir producindo aluminio na factoría de San Cibrao".

Alertan de que si el Gobierno deja caer la industria no solo se perderán los puestos de trabajo que genera, "senón que se verán gravemente prexudicados infinitos servizos públicos, as administracións e outras moitas empresas da contorna". Por ello, insisten en "esixir ao Goberno central que atenda as peticións do comité de empresa e modifique ese estatuto para que a industria do aluminio poida ser competitiva".