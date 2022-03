Cervo urge la compra del suelo anexo al Museo do Mar para su ampliación

El Concello de Cervo sigue adelante con su proyecto para poder ampliar el Museo do Mar de San Cibrao, para lo que urge la compra de la finca anexa. Es un solar, de 1.500 metros cuadrados con vivienda, para el que el Concello ofrece 155.000 euros. Una oferta que el alcalde, Alfonso Villares, aduce que es el resultado de una "valoración técnica objetiva" y aclara que la "depreciación" del solar "nace froito do uso da parcela, posto que pasou de ser residencial a dotacional".

El regidor recuerda que el terreno contiguo al museo fue de propiedad municipal hasta 1942. "Naquelas datas o Concello vendeu o que os propietarios actuais lle pediron que se lles vendera, unha parcela de 1.500 metros cadrados, fronte á praia do Torno, localizada nun entorno privilexiado de San Ciprián, para a construción dunha vivenda de uso vacacional", afirma Villares. Como novedad, aporta la petición realizada en su día al Ayuntamiento para la cesión del solar detrás del entonces grupo escolar y en las inmediaciones de la playa, a la que por aquel entonces se conocía como de La Concha y que hoy se denomina como la de O Torno.

Un lugar para el que solicitaba la compra una familia que veraneaba siempre en San Cibrao, "donde cada año es más difícil encontrar casa", según recordaba el solicitante en su escrito, fechado el 31 de julio de 1942.

El alcalde pide ahora a los dueños "a mesma xenerosidade que no seu día mostrou a administración local facilitando a venda deste solar, tan ben localizado e que está nun sitio privilexiado a esta familia" que, de momento, se ha mostrado contraria a la venta debido al precio tasado por el equipo de gobierno.

La adquisición de esta parcela, que limita con el Museo do Mar, sería un paso para proceder a la ampliación del edificio, algo en lo que el Concello cervense lleva mucho tiempo volcado. "Desde a nosa corporación municipal xa levamos refrendando moitos anos, en concreto dende 2005, a nosa aposta pola dotación cultural do Museo do Mar", afirma Villares.

Puesta en valor del patrimonio

El alcalde cervense considera que la compra de la parcela y la posterior ampliación tiene como principal objetivo "axudar á hora de poñer en valor o noso patrimonio histórico e cultural, posto que alén de Sargadelos, que é o eixo cultural do noso municipio, o mar é as súas xentes gozan dun papel principal", reitera Villares.



Diputación

Una gestión que asume el Concello ante la parálisis demostrada por la Diputación Provincial, según denuncia Villares . "Xa se lle fixo unha petición, tralo acordo plenario de finais do pasado ano para que se fixera cargo da adquisición deste solar, da cal aínda non se obtivo resposta", dice.



Fondos

La ampliación permitirá exponer fondos que el museo tiene en custodia y para los que no hay espacio en la actualidad.