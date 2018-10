Cervo tramita el derribo del esqueleto que cubre A Atalaia

El Concello de Cervo inició la tramitación necesaria para declarar la caducidad de la licencia que se concedió en su día a Promociones San Ciprián S.L. para la construcción del edificio durante cuyas obras se descubrieron varios restos del castro de A Atalaia, lo que propició la paralización de las obras. Ahora solo hay allí un esqueleto y el gobierno municipal presentó un plan para la protección de dicho castro en una superficie delimitada de unos 20.000 metros cuadrados.

El alcalde de Cervo, Alfonso Villares, explicó que antes de iniciar el expediente de caducidad de la licencia concedida a la constructora se reunieron los correspondientes informes de los servicios de la Policía Municipal y de la oficina técnica del Ayuntamiento.

Según Villares este procedimiento es la forma legal que ratifica que las obras iniciadas en su momento "xa non van poder continuar".

PRIMER PASO. El regidor cervense indicó que "xa demos ese primeiro paso necesario dentro do Plan Especial de Protección do Castro da Atalaia, que redactamos cun obxectivo final que non é outro que o de derrubar tanto esta construción, como o edificio de vivendas que leva máis de trinta anos construído e sen habitar que hai ao carón, e poñer en valor o xacemento, inventariado por Patrimonio no ano 2007".

El regidor tiene el convencimiento de que es posible aprovechar desde un punto de vista turístico los restos del castro de A Atalaia, en una zona privilegiada de la localidad sancibrense debido a que todos los estudios realizados al respecto indican que se trata de un yacimiento arqueológico de una importancia extraordinaria que todavía se encuentra por descubrir al completo, debido a que será necesario realizar nuevas excavaciones en una superficie enorme que todavía no está analizada a fondo.

Sobre este asunto se pronunció también el edil de Patrimonio, Alfredo Fernández, quien recordó que el plan redactado "delimita a zona afectada polo castro e regula as actuacións de recuperación, rehabilitación ou mellora desa superficie e fíxanse as normas de urbanización e infraestruturas neste ámbito protexido".