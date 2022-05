Cervo tendrá el segundo punto de encuentro familiar de la provincia

El segundo punto de encuentro familiar con el que contará la provincia de Lugo, después del que hay en la capital en la asociación centro Trama, estará ubicado en Cervo y entrará en funcionamiento el año que viene, previsiblemente en el primer semestre. El que se habilite en Cervo será el noveno punto de encuentro familiar de la red autonómica, que actualmente está compuesta por uno en cada una de las siete ciudades y un octavo en Ribeira.

"Os puntos de encontro familiar constitúen un servizo fundamental para as familias e moi especialmente para as nenas e nenos que se atopan en risco de desprotección", aseguró la conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, que este martes visitó el lugar elegido para acondicionar el servicio.

Las instalaciones se acondicionarán en el ecomuseo cervense, lo que era la antigua casa consistorial, que será cedido por la administración local para este fin. "O Concello cede esta instalación municipal, que é moi simbólica para todos os cervenses porque foi a antiga casa do concello e trátase dun emprazamento que desde a consellería consideraron idóneo pola súa situación e polas características do inmoble", explicó el alcalde cervense, Alfonso Villares, que acompañó a la conselleira en su visita, junto a los concejales de educación, Dolores García Caramés; medio ambiente, Mali Méndez; y deportes, David Rodríguez.

El centro mariñano será el noveno de la red autonómica

"É unha gran nova para o noso concello e para toda a comarca da Mariña", aseguró Villares sobre el nuevo servicio que albergará el municipio, y agradeció a la Administración autonómica la elección de Cervo "para a posta en marcha deste recurso tan necesario na sociedade actual".

COBERTURA. El nuevo centro, con una alta demanda en la comarca, dará cobertura a todos los municipios mariñanos, con una población de más de 70.000 habitantes, y, en el caso de ser necesario, a otros municipios próximos aunque no formen parte de A Mariña. "Esta instalación ofrece un lugar neutral e seguro para realizar as visitas establecidas por lei dentro dun proceso de separación", aseguró la conselleira, que subrayó que la su puesta en marcha evitará que "os veciños da zona teñan que desprazarse máis de 200 quilómetros ata Lugo para realizar as visitas establecidas polo réxime xudicial".

Además, Fabiola García subrayó que el Gobierno gallego continuará ampliando la red integrada por los puntos de encuentro familiar para garantizar este servicio en las comarcas más pobladas. Las previsiones con las que trabaja la Administración autonómica pasan por alcanzar los catorce centros en toda Galicia.