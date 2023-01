Roi Casal: "Cervo sempre marcou puntos de inflexión na miña carreira"

O cantante e compositor Roi Casal (Catoira, 1980) acaba de pechar o proxecto Son galego, son cubano que durante seis anos o levou por escenarios de todo o mundo e inicia unha nova etapa na que colabora con importantes produtores en Los Ángeles para sacar novos temas. O primeiro é Xunto a ti, acompañado dun videoclip gravado en parte no Paseo dos Namorados e na Fervenza de Sargadelos, no concello de Cervo.

Di que Cervo é un amuleto da sorte para vostede.

Na miña carreira sempre marcou puntos de inflexión ata hoxe. A casualidade quixo que o día anterior a saír para Cuba a estrear ‘Son galego, son cubano’ tocáramos en Cervo. Alí empaquetamos os primeiros discos e agora, antes de ir para Estados Unidos, o último concerto de Son galego, son cubano tamén foi en Cervo.

Por iso o elixiu para gravar o seu primeiro videoclip?

Fixémolo por varios motivos. O primeiro, agradecer o cariño da xente neses lugares que nos tratan tan ben, para que vexan que ese cariño é recíproco. O segundo, esas casualidades que me sucederon en Cervo, e o terceiro, o lugar indispensable de Sargadelos para a cultura galega. Se a miña carreira destacou foi grazas a Neira Vilas, que me escribiu pouco antes de falecer as letras de Son galego, son cubano e me deu ánimos para facer este proxecto. É unha maneira de homenaxealo e parte diso foi gravar en Sargadelos, onde Díaz Pardo era un irmán para Neira Vilas. É unha maneira de homenaxear a esa xeración que soñou Galicia cando era un lugar máis pobre e difícil de soñar; esa xeración que aunou cultura, emprendemento e creación de riqueza.

Coñecía os lugares concretos da gravación, o paseo e a fervenza?

Preguntamos no Concello para que nos recomendaran lugares interesantes para un videoclip que vai ter repercusión non só en Galicia, senón que se vai distribuír en EE.UU. e en países de fóra de España. A produtora seleccionou o Paseo dos Namorados e a Fervenza de Sargadelos, que coñecín o día da rodaxe e quedei impresionado; tamén conxelado porque é xaneiro e a auga está moi fría.

Tivo varios concertos na Mariña, atópase ben por aquí?

Coa Mariña en xeral teño unha boa conexión. O meu avó paterno traballou no Vicedo na praia de Caolín, nunha empresa que se chamaba Cedonosa e alí chegaba o caolín en barcos para facer a cerámica. A base principal de Cedonosa está no noso pobo natal, en Catoira, e nesa delegación que abriu na Mariña o meu avó foi un dos encargados. Os meus pais sempre viñan veranear aquí para velo, así que estou conectado emocionalmente coa Mariña. Agora con Son galego, son cubano non había día que non viñera xente cunha historia persoal de familiares que estaban en Cuba. É un dos lugares máis fermosos de Galicia, teño moitas conexións cruzadas e como músico síntome moi querido.

Está agora mesmo nun momento de cambio na súa carreira.

Saímos dun proxecto de seis anos que durou tanto polo reclamo do público. A xente que vai ver a Roi Casal en directo verá o mellor da época anterior conxugado cos novos singles que estamos facendo en Estados Unidos, coma este que acabamos de gravar e que terá tamén unha versión en español.

Como foi ese salto?

A música gravouse gran parte en Galicia e a voz e a produción fixémola en Los Ángeles a finais de decembro cun produtor, Charlie Roadgarman, de orixe galego e que está alí moi ben posicionado, que grava con Céline Dion, Michael Bublé... Temos un acordo para seguir facendo temas alí, ir cada catro ou cinco meses facer un, con eses produtores, tamén Humberto Gatica, que traballou con Michael Jackson.

Que supón a nivel musical unha produción en Estados Unidos?

Non é un acto de snobismo, de pensar que a xente o fai mellor que aquí. Alí a industria vai a outra velocidade. O que che permite gravar en Los Ángeles é ter acceso á última tecnoloxía e a produtores que teñen unha capacidade de ver a música distinta, que traballan con artistas de diferentes lugares do mundo e que aportan unha riqueza e outros puntos de vista. Aínda que eu sempre manteño o control das miñas cancións e comprobo o proceso de produción. Xunto a ti vai ser a primeira canción en galego da historia en Dolby Atmos, que dá a sensación de escoitar a música en 3D, é unha cousa moito máis evolucionada, é o futuro. Sempre creo que o que fago é o mellor do mundo e quero darlle á miña música o mellor tratamento tecnolóxico e a nivel de produción musical que poida ter.

Cando volve aos escenarios?

A nova xira empezámola o 5 de febreiro no Porriño.