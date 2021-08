Cervo reclama suelo a la Diputación para poder ampliar el Museo do Mar

El Concello de Cervo insta a la Diputación a proporcionar el espacio necesario para proceder a una expansión del Museo Provincial do Mar de San Cibrao para que pueda albergar "a inmensa valía patrimonial que agocha", explica el alcalde de Cervo, Alfonso Villares. Para ello se deben expropiar y adecuar una vivienda anexa al museo.

Esta edificación pertenece a la red provincial de museos desde el año 2003, lo que supone que todos los trabajos de ampliación o mejoras corren a cargo de la Diputación, según Villares.

De esta manera, el Concello vuelve a mandar una propuesta "coa que facernos escoitar unha vez máis nalgo no que levamos insistindo desde o ano 2007 para conseguir un espacio axeitado no que acoller toda a riqueza patrimonial, etnográfica e histórica que atesoura este inmoble".

Para poder ampliar este espacio, es necesario que la Deputación Provincial se haga cargo de los costes de expropiación de la edificación que se encuentra en la zona posterior al museo, anteriormente utilizada como vivienda privada, con la que se conseguiría una dimensión total de 2.568 metros cuadrados con los que mejorar la calidad y la funcionalidad de esta dotación cultural.

Con la exploración de los terrenos anexos, el museo tendría una dimensión total superior a los 2.500 metros cuadrados

Es por ello que el Concello ya encargó un proyecto en el que se estima la cantidad económica a desembolsar para conseguir los terrenos, que asciende a unos 155.000 euros, los cuales el regidor insiste que debería desembolsar la institución provincial como gestora del museo.

El Museo Provincial do Mar esconde un legado patrimonial incalculable al ser el corazón de la historia marítima de la comarca y, por ende, del municipio cervense. Su estructura y dimensiones actuales no son suficientes para exponer todo el material propio y donaciones como documentación gráfica, fauna marina o cartas náuticas "que non deben quedar veladas nun caixón", apunta Villares.

Desde el Concello de Cervo esperan que la Diputación "cumpra co seu compromiso de ampliación e poña o diñeiro necesario para que este museo conte cun espacio acorde á súa valía".