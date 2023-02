Cervo nombra a Nardo Martínez Hijo Adoptivo a título póstumo

El Concello de Cervo nombró a Nardo Martínez (1939-2022), fundador de Talleres Martínez, Hijo Adoptivo del municipio a título póstumo. Otorgarle esta distinción fue acordado por unanimidad en el pleno ordinario ante una nutrida representación del tejido social del municipio, de donde partió la iniciativa de poner en valor una trayectoria extraordinaria en favor del municipio y los vecinos. De esta forma se quiere reconocer la generosidad y dedicación al municipio de un "veciño exemplar comprometido co seu pobo, humilde, humano e tremendamente preocupado polo desenvolvemento do noso municipio en todas as facetas", destacó el alcalde, Alfonso Villares.

Aunque nació en la parroquia ribadense de Ove en 1939, Nardo Martínez siempre fue considerado un cervense más, ya que fue en este municipio donde desarrolló su trayectoria personal y profesional cuyo máximo exponente fue la fundación de su empresa, Talleres Martínez, en el año 1979. Un apasionado de su trabajo, el empresario también sentía pasión por los coches clásicos. Hoy la firma continúa con su actividad de la mano de sus descendientes, que recogieron su testigo.

Nardo Martínez junto a su mujer. EP

Pero además, tal como se recoge en el expediente que sustenta este reconocimiento, "Nardo foi un home singular feito a si mesmo que soubo aproveitar a súa experiencia vital para compartir con outros o seu tempo e os seus recursos". Fue un vecino que generó riqueza económica en Cervo creando puestos de trabajo, pero que también prestó su apoyo altruista a todas las iniciativas que le proponían, "axudando e impulsando diversas actividades tanto culturais, como sociais e deportivas dedicando ao pobo parte do beneficio que obtiña como destacado empresario, para que revertese nas súas veciñas e veciños, de moi diversos xeitos". De esta forma patrocinó múltiples eventos, equipos deportivos, festivales de música y culturales "prestando un apoio público, sempre a pé de rúa, a todo aquel que o solicitase con independencia da súa actividade ou condición".

Desde el Concello destacan que el empresario siempre fue una persona preocupada por el desarrollo de Cervo, "ata o punto que foi soporte para moitas destas asociacións que agora se sumaron para brindarlle esta homenaxe a título póstumo devolvéndolle así unha parte desa dedicación por Cervo, esa xenerosidade e espírito filantrópico en beneficio das artes, as letras ou o deporte".

Nardo Martínez con su mujer y su hija. EP

Tanto las asociaciones que promovieron que este nombramiento se llevara a cabo como los miembros de la corporación municipal coinciden en señalar que fue "un home que serviu ao seu pobo, autodidacta, emprendedor, innovador... que merece o respecto, o recoñecemento e o deber de facer estimable a súa memoria".

La entrega de la distinción a la familia de Nardo Martínez se llevará a cabo en el transcurso de un pleno extraordinario en una fecha que todavía no está fijada.