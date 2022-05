Cervo instala una cancha de voley playa cerca de la ría en O Torno

El Concello de Cervo llevó a cabo en los últimos días la instalación de una cancha para practicar voleibol en el arenal de O Torno, situado en San Cibrao. La entidad local decidió emplazar dicho elemento en la zona de la ría, algo que permitirá potenciar su utilización de cara a la próxima temporada estival que se aproxima. La financiación de esta dotación correspondió de manera íntegra al Concello, que además aportó el trabajo del personal municipal encargado de la colocación de los diferentes elementos que la componen.

El concejal de deportes cervense, David Rodríguez, se desplazó hasta el arenal para supervisar los trabajos de montaje de la cancha deportiva, que consistieron "na instalación dos mastros que quedaron soterrados baixo a area, no movemento e achandado do chan sobre o que se colocou para darlle consistencia e forma á pista empregando para iso unha pa, ademais da colocación dunha rede profesional para a práctica de volei praia, e a delimitación da cancha a través de cintas que quedarán instaladas de xeito permanente no areal", explicó el edil después de la visita.

El concejal señaló que "a creación deste campo responde ao interese crecente que detectamos en Cervo por este deporte, xa que este último curso máis de 70 mozos e mozas practicaron volei no seo das escolas deportivas municipais e tamén a través do C.D. San Ciprián", destacó.

La nueva dotación deportiva posibilita asimismo que tanto el vecindario como cualquier otro usuarios del conocido y concurrido arenal cervense tenga "unha alternativa máis para a práctica da actividade física; aproveitando ademais a partir de agora a chegada do bo tempo e o beneficio que supón practicar deporte ao aire libre", subrayó Rodríguez.