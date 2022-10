Cervo habilita un aparcamiento entre el Xunco y el conjunto de Sargadelos

"Mellorar a seguridade da contorna, ofrecendo unha alternativa real e práctica aos vehículos que ocupan a estrada principal que transcorre ante o centro de emprendemento, a fin de mellorar tamén o impacto visual de toda esta zona privilexiada polo seu valor patrimonial e natural" es el motivo que el Concello de Cervo señala para habilitar un aparcamiento en la pradería situada en la parte trasera del antiguo edificio de las carboneras de la fábrica que creara Raimundo Ibáñez, hoy conjunto histórico artístico de Sargadelos.

Las obras en la parcela de titularidad municipal ya han comenzado en ese espacio que en tiempos pasados sirvió para acampada junto al río Xunco y también como campo de la fiesta local, y donde se encuentra también el acceso a la Fonte da Tella.

El alcalde, Alfonso Villares, la teniente de alcalde, Dolores García Caramés, y el concejal de Turismo, David Rodríguez, supervisaron unas obras que se iniciaron esta semana y que tienen un presupuesto de 67.589 euros "procedentes na súa totalidade das arcas municipais". "A liberación de tráfico desta estrada permitiranos -señala Villares- facer máis atractivo á vista este enclave, que é un dos puntos con maior valor turístico e patrimonial do municipio", y además buscan evitar que los coches aparquen entre la carretera a Vilaestrofe y las antiguas carboneras y caballerizas donde ahora abrieron algunos negocios, para llevarlos a la trasera de estos. Durante las celebraciones y épocas de más afluencia de visitas, el actual aparcamiento, en la entrada del conjunto junto a la nave de forja, resultaba insuficiente.

El alcalde cree que esta nueva infraestructura pública con más de 50 plazas de estacionamiento "e que conta co aval de Patrimonio da Xunta" servirá para potenciar los negocios del Centro de Emprendemento municipal "xa que permitirá aumentar a afluencia de visitantes ao verse incrementadas as posibilidades de estacionamento na zona" y recuerda que ahora hay siete negocios artesanos y la localización del conjunto histórico y artístico de Sargadelos "viu incrementado o seu potencial turístico, sendo un dos lugares de máis afluencia do municipio e visita obrigada para os turistas ao longo de todo o ano".

En nota de prensa, los ediles Caramés y Rodríguez destacaron esta obra como "unha mostra máis da aposta deste equipo de gobierno para darlle pulo ao lugar", invirtiendo dinero público.