Cervo expropiará la casa anexa al Museo do Mar para ampliarlo pero no la tirará

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de la Xunta comunicó ayer la aprobación de forma definitiva de una modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento del Concello de Cervo que permitirá la ampliación del Museo do Mar de San Cibrao.

El departamento autonómico señala que con esta resolución autoriza "os cambios propostos polo goberno municipal tras analizar o expediente remitido á Xunta o pasado 20 de outubro e concluír que o interese público da actuación que se pretende executar está xustificado pola necesidade de ampliación do referido equipamento", informan desde la consellería.

De este modo, se realizará una recalificación "da parcela contigua ás actuais instalacións e que está ocupada por unha vivenda illada", que permitirá "o uso dotacional de todo o ámbito, que suma 2.568 metros cadrados dos cales tan só 1.101 metros se corresponden coa parcela onde se sitúa nestes momentos o museo", explican.

Desde el gobierno cervense celebran esta resolución. "Atopámonos moi satisfeitos con que este trámite chegara ata aquí e fose aprobada esta modificación porque supón levar a cabo o que se pretendía, que é aumentar a dotación cultural do único museo do mar que ten a provincia", reconoce Alfonso Villares.

El regidor cervense explica también cuáles son los siguientes pasos a dar por el Concello. "Agora temos que presentar nós un proxecto de expropiación que nos permitirá levar adiante a ampliación", indica.

La vía de llegar a un acuerdo con los propietarios del terreno y la casa parece difícil de cristalizar. "Houbo nalgún momento un intento de acordo, pero entendemos que o que se nos pedían eran prezos un pouco altos e creo que imos ir polo outro camiño porque é o que ten que tomar unha administración para adquirir o terreo, xa que falamos dunha casa que cando se iniciou este proceso, nos inicios deste século, levaba anos sen estar habitada", asegura.

Asimismo, Villares concreta que la vivienda no podrá ser derribaba. "Hai que utilizala porque existe un informe de Patrimonio que di que non se pode tirar, así que faremos un proxecto de expropiación tendo en conta que a casa se pode utilizar e logo xa se falará coa Deputación á hora de deseñar o proxecto de aumento, no que ao mellor se pode facer unha infraestrutura intermedia que una os dous edificios", avanza.

AYUDA A LA DIPUTACION. El alcalde espera que la Diputación se implique en la compra del terreno. "Existen bastantes acordos plenarios nos que se lle pide que faga esa adquisición e remitireilles unha carta demandando que o fagan. Do escrito do pleno que enviamos hai dous meses non tivemos contestación", señala Villares. El regidor añade que "como xestor do Museo do Mar e se o interese da Deputación é apoiar a cultura e coidar o patrimonio marítimo, debería comprar este terreo porque aínda hai moitos documentos e bens gardados en caixas á espera de ter máis espazo para ser expostos".