Cervo eximirá al sector hostelero del pago de varias tasas durante catorce meses

El Concello de Cervo eximirá a la hostelería del pago de los recibos del agua y la basura, del saneamiento y de las terrazas durante catorce meses, dos más de lo que estaba previsto inicialmente en los planes del gobierno local. Así lo explicaron ayer mismo el alcalde, Alfonso Villares, y la edil de hacienda, Dolores García Caramés, que concretaron que la exención de estos tributos entrará en vigor el próximo mes de julio, ya que lo hicieron coincidir «cos meses de verán dos dous exercicios 2021-2022 porque sabemos que son datas nas que o consumo, por norma xeral, sofre un incremento notable».

Villares y García Caramés precisaron que la administración local tenía la intención de asumir también el pago de canon autonómico del agua pero al no ser un impuesto que dependa de la administración municipal, "por normativa legal non resulta posible, polo que para compensar ao sector, en coordinación co servizo de intervención e tesourería, buscamos a forma de poder incrementar ese periodo de exención que inicialmente ía ser de doce meses, a catorce". El objetivo de esta medida es, según destacaron los responsables municipales, poder ayudar a uno de los sectores que más están sufriendo durante esta pandemia, "tentando contribuír así ao impulso dunha actividade económica que é fundamental no noso municipio".

La aplicación de estas medidas supondrá la modificación de las distintas ordenanzas municipales que les afectan, algo que se incluirá en el orden del día del siguiente pleno municipal que se celebrará en las próximas semanas. Según indicaron desde el Concello a partir de esa fecha, "por esixencias normativas", con carácter bimensual se emitirán recibos por un valor "absolutamente simbólico de ao redor dun euro".

El alcalde y la edil de hacienda recordaron también que ya durante el año pasado desde la administracion local se fueron tomando medidas para ayudar al sector en la medida de lo posible, debido a las excepcionales circunstancias que está atravesando.

De esta forma, no se cobró la tasa de la basura desde mediados de marzo hasta que se levantó la obligación de tener cerrado en el mes de mayo, se facilitó la ampliación de las terrazas en los espacios públicos siempre que fue posible y desde el 15 de marzo no se emitió ningún recibo por ocupación de la vía pública.

Además subrayan que se aplicó un plan de reactivación económica y social dirigido a todas las personas autónomas del Concello que se puso en marcha el año pasado. El gobierno local trabaja con la idea de colaborar con los sectores productivos del municipio.