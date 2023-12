Cervo despide el año con un festival y recibe el 2024 con calendario local

El municipio de Cervo cuenta con un extensa programación de Navidad con actividades para todos los públicos con el fin de que las propuestas encajen a los diferentes gustos. Varias de ellas están promovidas por algunas de las muchas asociaciones con que cuenta el municipio "e cuxa actividade é absolutamente esencial no día a día do noso municipio", explica la alcaldesa, Dolores García Caramés.

Un tejido asociativo que centra este año el calendario para 2024 que se está dejando en todos los hogares. Es la propia regidora, e integrantes de su gobierno, los que se encargan de entregarlo casa por casa. "Son instantáneas cedidas polas asociaciacións de mulleres e por unha representación das entidades culturais do concello, coa idea de que se vaia estendendo e outros anos pódase adicar a outros dos moitos colectivos cos que temos a sorte de contar no municipio", reitera Caramés.

El éxito de todas las actividades está garantizado con las carpas instaladas en Cervo y en San Ciprián

Son 2.200 ejemplares los que se han editado de este calendario, para cuya portada y contraportada se han escogido imágenes del Cervo Respecta, el concurso medioambiental de fotografía que convoca el Ayuntamiento.

Como es tradición desde hace ya unos años, Cervo vuelve a acoger una fiesta pre Fin de Año que se está convirtiendo en una tradición que pocos se resisten a perder. El Callo Fest, llamado así porque las actuaciones musicales se cierran con el reparto de raciones de callos, tendrá lugar el 29 a la noche, con la presencia de las formaciones Abaixo cu sistema (tributo a System of a Down), Deleiba, Madame Rachel y Calle del Ruido. Una cita promovida por Amigos da Troula que incluye un ensayo de las campanadas, con brindis con el Dj Conxuro, todo en la carpa instalada en la Praza dos Campos de San Ciprián que, junto a la de O Souto en Cervo, garantizan la celebración de todos los actos, independientemente de que el tiempo no acompañe.

Cuatro grupos estarán el 29 en el Callo Fest, con ensayo de las campanadas y reparto de raciones de callos

Los niños serán los más asiduos a unas actividades que incluirán juegos, hinchables, magia, música y baile. Unos pequeños que ya protagonizaron algunas de las primeras actividades, como la realización de belenes de plastilina en Cervo y San Ciprián y en cuya confección participaron más de 70. Pueden verse en el consistorio y en la casa de la cultura sancibrense. Un marco este último que es también escenario de la exposición de las postales de Navidad presentadas al concurso y cuyos ganadores fueron Irene García, Mara Basanta e Iván Baltar, escogiéndose la de Paula García para las felicitaciones navideñas del Concello de Cervo.

Un municipio en el que se apuesta por el reciclaje en su decoración y cada parroquia luce un muñeco de nieve de neumáticos, además de contar con una decoración especial junto a la Casa do Mar realizada con material recogido en las playas. "O que buscamos é concienciar e dar unha segunda vida aos residuos", asevera la alcaldesa, quien anima a no perderse el belén de papel hecho por Mulleres de San Ciprián o la exposición de fotos marinas de Anxo Cao.