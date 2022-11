Cervo contará con dos equipos federados de voleibol para esta temporada

Cervo sumará dos nuevos equipos federados dentro de la estructura del CD San Ciprián. Se trata de dos escuadras de voleibol, una masculina y otra femenina, que serán dirigidas por Samuel Dónker. El equipo masculino competirá en la Primera gallega y el femenino, en la Tercera.

El alcalde de Cervo, Alfonso Villares, y el concejal de Deportes, David Rodríguez, participaron en la presentación de los dos cuadros, que tuvo lugar en el pabellón de A Veiga. El equipo masculino estará formado por 14 jugadores y el femenino tendrá 15 jugadoras. Dónker también acudió al acto, además del equipo técnico y el presidente del club sancibrense, Eduardo Rubal.

Villares y Rodríguez felicitaron al CD San Ciprián y a todo el cuerpo técnico por ampliar la oferta deportiva federada en el municipio, dando respuesta al interés creciente "que vimos detectando nos últimos tempos por esta disciplina xa que este último curso máis de 70 mozos e mozas practicaron volei no seo das escolas deportivas municipais". "Coa creación destes equipos federados, os únicos da Mariña neste deporte, todos estes nenos e nenas que cada ano se forman nas Escolas, terán a oportunidade de dar no futuro o salto á competición da man do Club Deportivo San Ciprián e continuar practicando este deporte", añadieron.

El equipo masculino se estrena mañana mismo en la competición, visitando al Club Voleibol Pontevedra, a partir de las 19.00 horas. El equipo femenino arrancará el día 19.