Cervo apuesta por los materiales reciclados para la decoración navideña

La Navidad en Cervo tiene un apellido que cuida el medio ambiente y es reciclada. Sí, porque desde que el año pasado la oficina de medio ambiente municipal empezó a elaborar muñecos de nieve con neumáticos y árboles con palés y CD para decorar el consistorio, todo fue buscar ideas para hacer toda la decoración navideña con material reciclado, gran parte de él de los residuos que recogen en las playas.

"Temos repartidos por toda a costa uns contedores de palés nos que se explica que son para depositar os residuos mariños que se atopen nas praias e a xente vai botando alí todo o que atopa e despois nós recollémolo e seleccionamos o que nos interesa para facer estes adornos", explica el técnico de medio ambiente, Javier Lamelas.

Y así, boyas, redes, cabos, corchos u otro tipo de materiales, vinculados en gran parte a la pesca profesional, acaban cobrando nueva vida en esta época. El consistorio ya luce su decoración reciclada con árboles de madera y con muñecos de nieve hechos con neumáticos que dan la bienvenida en la entrada del edificio. "Este ano tamén fixemos doce bonecos de neve con pneumáticos que repartiremos por todo o termo municipal", explica Lamelas.

Pero además esta Navidad habrá un rincón muy especial al lado de la Casa do Mar de San Cibrao, donde no solo se verá la decoración sino que también se aprenderá de dónde viene cada material. Así, ya puede verse un trineo hecho de palés tirado por renos elaborados con madera de abedul, bolas de Navidad de ruedas y un árbol de residuos marinos. "É un espazo diferente, que vai chamar a atención e espero que á xente lle guste", asegura Lamelas, que añade que además la decoración cuenta con paneles explicativos sobre los materiales.

"A árbore, por exemplo, está feita con tablas de madeira recuperadas dunha perda de carga dun barco que apareceron hai uns meses por toda a costa e xunto con outra persoa dedicámonos a recollelas para facer isto", explica el técnico, que se pasa gran parte del año maquinando ideas para que luzcan ahora.

Además en este decorado hay unos códigos QR que enlazan con una página web, donde puede verse el proceso de creación de los adornos. "Queremos que todo isto tamén teña un carácter didáctico, que sobre todo os nenos se conciencien no cuidado da contorna e que vexan que cun pouco de imaxinación se poden facer cousas con materiais que ían acabar no contedor ou no punto limpo", explica.

Distintos puntos del municipio lucirán muñecos de nieve elaborados con neumáticos

En todo este montaje, Lamelas invierte muchas horas, pero también quiere agradecer el trabajo de tres vecinos que "me axudaron moito porque un pintou o céspede, outro fixo os renos e o outro axudoume coa decoración".

En este sentido, la concejala de Medio Ambiente cervense, Mali Méndez, subraya que este tipo de decoración navideña "é unha aposta que está empezando pero que queremos ir ampliando cada ano con novos adornos e ideas".