Cervo apuesta por hacer en A Atalaia un parque arqueológico

El alcalde de Cervo, Alfonso Villares, avanzó este miércoles que uno de los objetivos del Plan de Especial Protección do Xacemento da Atalaia es transformar el yacimiento en un parque museo arqueológico urbano, "garantindo a adecuada conservación das estruturas orixinais e expropiando as parcelas necesarias para que o ámbito sexa de propiedade pública, o que nos permitiría demoler as edificacións que hai na zona". De esta forma, subrayó que se conseguirá "un novo recurso de turismo cultural de gran relevancia para a nosa zona".

Villares hizo estas declaraciones al mismo tiempo que anunció la aprobación inicial del plan en junta de gobierno. Según explicaron desde el Concello, el documento fue refrendado después de recibir los informes favorables de la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; la Dirección Xeral de Mobilidade, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural y la Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica.

Este plan, que delimita los 20.000 metros cuadrados afectados por el yacimiento, regula los usos permitidos, compatibles y prohibidos sobre los elementos protegidos, así como las actuaciones de recuperación, rehabilitación o mejora de la superficie que se prevé preservar con estas medidas.

Tras esta aprobación se abre un periodo de exposición pública por un periodo de dos meses y queda suspendida la concesión de licencias en el territorio que comprende el plan.

"Este novo paso dado responde ao obxectivo de preservar e poñer en valor o castro de A Atalaia, como unha das pedras angulares do patrimonio cultural que atesoura o noso municipio, polo seu carácter histórico e o seu singular valor arquitectónico", aseguró Villares, que precisó que el plan puesto en marcha "primará a protección integral do xacemento sobre calquera outro criterio de desenvolvemento urbano, garantindo unha mínima intervención no mesmo de cara a favorecer o desfrute do asentamento".