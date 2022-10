Cervo apuesta por ganar espacio en el Museo do Mar

El Concello de Cervo insistió ayer en su apuesta por ampliar el Museo do Mar de San Cibrao, "o museo público do mar máis antigo de Galicia". "Cremos que é inaceptable que haxa bens de gran valor histórico e patrimonial sen ver a luz, polo que desde o Concello, aínda que sexa sen o apoio de quen o xestiona imos seguir adiante co obxectivo de ampliar as instalacións do museo en beneficio público e conseguir un espazo adaptado aos tempos e á realidae social", aseguraron ayer desde el gobierno local.

Y es que tanto desde el Concello como desde la asociación de vecinos de San Cibrao lamentaron la "falta de sensibilidade" de la Diputación provincial "que non asume os custos do proceso de ampliación" de las instalaciones, a pesar de que lo gestiona desde que le fuera cedido en 2003 y pasó a integrarse en la red museística dependiente del ente provincial.

"A institución provincial leva anos eludindo tanto os acordos plenarios como as diversas peticións cursadas pola veciñanza para que asuma o compromiso de apoiar a ampliación sen obter resposta algunha", subrayaron desde el Concello. En este sentido recuerdan el acuerdo de la corporación de agosto de 2021 o propuestas anteriores de 2007 y 2005.

Precisamente en este proyecto de ampliación mañana está previsto el acto del levantamiento de las actas de pagamiento y la ocupación de los bienes de la finca anexa al museo que el Concello expropiará para acometer la ampliación de las instalaciones.