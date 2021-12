Cervo adquiere el edificio sin habitar en la zona de A Atalaia y los terrenos

La lucha contra el feísmo urbanístico iniciada por el Concello de Cervo empieza a dar sus frutos. Este mismo viernes el alcalde, Alfonso Villares, comunicaba la adquisición de los terrenos y la edificación que nunca llegó a estar habitada en la Rúa do Faro en A Atalaia de San Cibrao. Esos terrenos, con una superficie construida de 2.171 metros cuadrados, están afectados por la zona de protección del castro de A Atalaia. Todo apunta a que la edificación se derribará para iniciar la regeneración de la zona.

El Concello tenía iniciados también con este inmueble los trámites administrativos para alcanzar el objetivo de eliminar aquellas estructuras inacabadas del municipio, pero según destacó Villares el proceso para la compra del edificio y los terrenos se agilizó "grazas ao acordo de negociación que levamos a cabo xunto cos propietarios, posto que de non ser así, os trámites poderían alongarse moito no tempo e, quizais, non nos permitiría poñer en marcha o proxecto que temos para esa zona". Finalmente, la compra se cerró en 40.000 euros.

En esa zona del faro sancibrense todavía queda pendiente de resolver el expediente del esqueleto del edificio en el que estaban proyectadas 42 viviendas. "Seguimos traballando e dentro de pouco tamén haberá noticias con respecto a ese esqueleto", indicó Villares. Con ambas estructuras en manos municipales, el Concello ya podrá poner en marcha su Plan Especial de Protección do Xacemento da Atalaia, que supone la puesta en valor del castro y su entorno reorganizando los accesos y recorridos, además de ampliar el área pública y hacer labores de divulgación.

En los planes del Concello también entra utilizar algunos de estos proyectos para la promoción de vivienda pública

Además de estos dos expedientes en San Cibrao, el Concello tiene abiertos otros cuatro. Dos son para edificios inconclusos en Galdín, sobre los que ya pesa una orden de demolición, y uno más en la zona de A Galiñeira, en San Cibrao, y el que afecta a lo que iban a ser diez chalés adosados en Cervo. "En todos estes expedientes estamos actuando administrativamente e dando os pasos de maneira segura para non saia algo mal e ter que empezar o proceso dende o principio ", subrayó Villares.

VIVIENDA PÚBLICA. Pero la lucha contra el feísmo en Cervo va más allá de acabar con las estructuras inacabadas y en los planes del Concello también entra utilizar algunos de estos proyectos para la promoción de vivienda pública. Es el caso del edificio de A Galiñeira en San Cibrao y de los chalés de Cervo para cuya adquisición ya tiene firmado un convenio con la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda con el fin de contar con un préstamo sin intereses por valor de 659.745 euros.

En concreto serían 188.694 euros para la compra de los chalés y 471.050 euros para los bloques de viviendas sancibrenses. "Sería positivo facerse con esas edificacións para promover vivendas de carácter social", destacó el regidor sancibrense.