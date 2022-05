Los cervenses Ramiro Chaves y Xosé Fernández baten sus marcas en el medio ironman

En su afán por explorar el límite de sus respectivos cuerpos, los cervenses Ramiro Chaves Mon y Xosé Fernández Segurado viajaron el pasado fin de semana a tierras castellonenses para participar en la décima edición del Infiniti Half Triathlon de Peñíscola, una prueba que batió su récord de participación con más de 1.100 atletas y en la que tuvieron que afrontar un medio ironman, que se compone de 1,9 kilómetros de natación, 90 de ciclismo y una media maratón —21,1 km— de carrera a pie.

Las sensaciones con las que regresaron de la costa levantina no pudieron ser mejores, ya que ambos batieron sus respectivos tiempos en esta distancia. Ramiro Chaves finalizó en el puesto 240, después de bajar por primera vez de las cinco horas, cruzando la meta en 4 horas, 59 minutos y 53 segundos, mientras que su compañero Xosé Fernández, ambos representantes de la Peña Ciclista Lar de Viveiro, terminó en 5 horas, 18 minutos y 58 segundos, ocupando la posición 407.

Tanto Ramiro como Xosé hicieron una valoración muy positiva, ya que los dos afrontaron las últimas semanas de preparación con algunas molestias físicas. "Viña de sufrir unha sobrecarga bastante latosa nun xemelgo e tiña a dúbida de como podía render, pero ao final atopeime de marabilla, desfrutei a tope da carreira e logrei o meu obxectivo principal, que era baixar por primeira vez das cinco horas", destaca Ramiro, de 39 años.

Por su parte, Xosé, de 43, "tamén ía con dúbidas porque nos últimos dous meses e pico non puiden correr por un problema no tendón de Aquiles e ía con medo a como podía ser o meu rendemento no tramo final a pé", explica. Sin embargo, a pesar de que en estas dos semanas previas probó a correr y tenía todavía alguna molestia, "ao final non tiven problema e acabei ben porque fun regulando pensando no final", comenta.

En su caso, terminar era la meta principal y considera que incluso mejoró sus expectativas. "A idea era acabar e creo que mesmo puiden facelo en menos tempo porque, ademais do problema físico, tamén tiven un mecánico coa bici, xa que a atopei sen aire na roda de diante, tiven que volver á zona de transición para arranxala e logo cheguei en llanta, así que tiven que ir un pouco máis despacio nas últimas curvas porque se me ía a bici», recuerda. «Ao mellor podía baixar un pouco o tempo, pero tampouco moito máis, así que estou moi contento", afirma.

GRAN AMBIENTE. Los dos ultratriatletas mariñanos destacan la atmósfera deportiva que vivieron en Peñíscola y se deshacen en elogios a la organización de la competición. "Foi un dos triatlóns que máis desfrutei porque acompañou o tempo e todo a pesar de que o circuíto era bastante duro. Fixo sol e só cando estabamos chegando, pasado o mediodía, se notaba bastante calor. A temperatura da auga ás 7 da mañá foi máis que aceptable, a uns 20 graos, e a organización foi espectacular e houbo moito nivel", rememora Ramiro Chaves.

"A verdade é que o sitio é espectacular para facer este tipo de probas porque nadar ao redor do castelo de Peñíscola, en mar aberto, é bonito; a temperatura da auga estaba boa e a paisaxe da estrada, entre laranxeiras e oliveiras, é preciosa", concuerda Xosé Fernández, que solo lamenta que el gran número de participantes hiciese que algunos sí siguiesen la rueda en el sector de ciclismo, algo que estaba prohibido.

La asistencia de primeras espadas como el olímpico Lukasz Wojt, número uno del ránking mundial, o Maurice Clavel, ganador del ironman de Suráfrica en 2021, también fue un detalle que paladearon. "Presta moito correr ao lado desta xente que se dedica en corpo e alma a isto. Velos rodar é outro mundo, a pesar de que aos primeiros case nin os vin, pero si tiven a oportunidade de coincidir con varias das rapazas, como a galega Saleta Castro, que foi segunda. Había moito nivel porque todos viñeron preparar o Ironman de Lanzarote, que se corre o 21 de maio", destaca Ramiro.

PREPARACIÓN. En cuanto a ellos, dedicaron entre 16 y 20 semanas a preparar específicamente esta competición. "Contando cunha base previa é suficiente", asegura Ramiro. Ahora van a seguir con los entrenamientos para participar en distintas carreras populares este verano y ya con el medio ironman de Ribadeo, en octubre, marcado en rojo en el calendario. "Eu ao mellor fago en setembro o medio ironman das Cíes, en Vigo, e tamén algún triatlón na distancia olímpica en xuño ou xullo", afirma Xosé.