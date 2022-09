El cervense Santi González Villares disputará el campeonato del mundo de arco desnudo

Santi González Villares se convertirá en los próximos días en un cervense universal. El arquero del Iadovi partirá este sábado hacia tierras estadounidenses para participar en el campeonato del mundo de arco desnudo en una cita que se disputará entre el 3 y el 9 de octubre, en la localidad de Yankton.

Nadie, ni siquiera el mismo, se podía imaginar que en solo 4 años que lleva practicando el tiro con arco formando parte del club cervemse, podría contar con un palmarés que incluye títulos autonómicos y nacionales, pero mucho menos todavía gozar la posibilidad de codearse con los mejores arqueros del mundo en arco desnudo, como hará en los próximos días.

Tras proclamarse este verano en solo 15 días subcampeón de España en la modalidad de 3D y de conquistar el título en tiro de campo, la Federación Española de Tiro con Arco incluyó a González Villares en una cita junto a otros siete arqueros —los que consiguieron mejores medias entre todas las competiciones de la temporada— y puso en juego tres plazas para el Mundial en un fin de semana de dura competición. "Se me din iso fai un ano non mo poido crer. Tal vez pensaba que podía quedar entre os primeiros nalgún campionato de España, pero o de chegar a un campionato do mundo, nin nos mellores sonos", aseguraba el cervense, que admite todavía sentirse en estado de shock pese a que ya pasó tiempo tras su selección. "Pois a verdade é que aínda me custa creelo. Fai uns días recibín a roupa da federación e sentín cousiñas no estómago. Ata ahora sentín moita máis ilusión que nerviosismo, pero hoxe (por este miércoles) xa parece que teño máis nervios", manifestó.

El arquero cervense es consciente de que se encuentra ante una oportunidad que pasa pocas veces en la vida de disfrutar de una experiencia inigualable y está dipuesto a "disfrutar ao máximo" de cada momento del viaje, la estancia con la selección y la competición. "Considero un premio total o feito de ir, doume por satisfeito xa pase o que pase no campionato" señaló, aunque desde luego tiene también la intención de dar lo mejor de sí mismo. "Ao final é unha competición igual que as outras e intentarei facelo o mellor posible coma sempre. Entendo que o nivel será tremendo polo que se os rivais o fan mellor, pois sentirme contento por chegar ata aquí", explicó.

APOYO DE CERVO. Desde el Concello de Cervo mostraron su apoyo a Santi González Villares. El delegado de Deportes, David Rodríguez, y la teniente de alcalde, Dolores García Caramés, recibieron al arquero para desearle suerte en su participación en el campeonato del mundo y mostraron todo el apoyo de la Administración local, que sufragará los costes de su participación. "Pensamos que é un orgullo para Cervo estar nunha competición de alcance internacional, que sitúa ao Concello como epicentro desta discipina a nivel estatal".

David Rodríguez quiso felicitar expresamente al arquero "pola incrible traxectoria que leva nesta campaña" y lo animó a disfrutar a tope de una experiencia "que poucos deportistas consiguen facer realidade".