El mariñano Antonio Basanta toma posesión como director xeral de Pesca

El mariñano Antonio Basanta ha tomado posesión este lunes como director xeral de Pesca en sustitución de Mercedes Rodríguez.

El nuevo director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta Fernández, se mostró el pasado viernes agradecido tras su nombramiento por la confianza depositada en él. "As sensacións que teño neste momento, recén nomeado, son por un lado agradecemento pola confianza que a conselleira depositou en min, refrendada polo propio presidente, e tamén pola confianza para desenvolver un traballo que é importante a prol dun sector importante para Galicia, que creo que só pode ser correspondido con agradecemento e, sobre todo con moitísimo traballo e moita dedicación porque ademais o posto requíreo". Basanta sustituye en el puesto a la focense Mercedes Rodríguez Moreda, quien en principio prevé tomarse unos días de descanso antes de decidir su futuro.

Antonio Basanta, natural de Cervo, se declara conocedor de la Consellería do Mar, a la que lleva vinculado una década. "Sei do tempo que leva desenvolver todas as tarefas para afrontar os retos dun departamento que é complexo, que está en constante cambio e que esixe dunha atención e dedicación totalmente absoluta". También se siente "honrado e agradecido por permitirme traballar dende a responsabilidade total nun sector que é a miña vida, a miña paixón, ao que me levo dedicado practicamente en todo momento. É un sector ademais que me viu nacer e medrar e, sobre todo, que me permitiu desenvolverme profesionalmente", asegura.