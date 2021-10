Un cerrajero detecta señas en puertas de Foz para posible robo u okupación

El gerente de una empresa de cerrajería denuncia que en los últimos días detectó durante varios servicios en la villa deque al abrir las puertas caían al suelo unos, que según su experiencia son una especie depara saber si la vivienda está habitada o no, de cara a un posible robo u okupación.

El profesional advierte a los vecinos de esta circunstancia para que se fijen, pues "o 99,99% non se dá conta" de que hay ese plástico colocado entre la puerta y el marco, a la altura de la cerradura. "Xa encontrei en cinco ou seis sitios ese plástico transparente no batente da porta, que é unha maneira de controlar se vés á casa ou non", explica el cerrajero, que vio los últimos este jueves y viernes en pisos de las calles Congostra y Mariñeiro Chila de Foz.

En Congostra sus servicios fueron reclamados por un vecino que "non sabía se lle roubaran as chaves ou se as perdera e botou dúas noites nun hotel" y que lo llamó el jueves por la noche para que abriera la puerta. "Cando conseguín abrila foi cando vin eu o detalle", reseña. Tampoco se había percatado de que tenía ese plástico la vecina que el viernes por la mañana lo llamó para poder acceder a su piso en Mariñeiro Chila, después de que le quedasen las llaves dentro. "Estaba o plástico tirado no chan e ela non o vira, non sabía o que era. Non é só un plástico, ten un significado, de que lle están facendo un seguemento e así saben que vén á casa", comenta el profesional.

Cree que estos hechos son obra de "bandas que controlan á xente e lle seguen os pasos para roubar, okupar ou o que sexa", y que ahora se decantan por colocar estos plásticos. Otras veces eran palillos en las cerraduras o marcas realizadas en las puertas como las que vio hace un par de años en un edificio de la calle Álvaro Cunqueiro focense. "Teñen uns códigos, unhas marcas que eles descrifran", cuenta.

Esto sucede, especialmente, en bloques donde muchos pisos son segunda vivienda y no están habitados durante esta época del año. "Ao mellor nun edificio de 40 vivendas viven catro persoas, ou hai algunha planta onde non vive ninguén", comenta el cerrajero, que también relata otro caso en Foz donde lo llamaron para abrir la puerta de una vivienda en Marzán que había sido okupada después de que sus dueños se fueran al acabar el verano.