Cerrado aplauso al jubilado Carlos

Tras atender a los más de cuarenta pacientes que tenía citados, Carlos Fernández Fraga salió sobre las tres de la tarde de su consulta para despedirse del personal y pacientes del centro de salud de Burela que lo esperaban con un cerrado aplauso para felicitarlo por su jubilación. Retiro que él no deseaba pues prorrogó cuanto pudo el ejercicio en la sanidad pública hasta que con 70 años lo obligan a dejarlo. "Marcho con pena pois podía seguir traballando, neste momento con tanta falta de médicos", expresaba, mientras daba abrazos y un emocionado "grazas".

Le correspondieron sus pacientes, autoridades como el alcalde, Alfredo Llano, o el diputado Antonio Veiga, además de amigos en un acto donde no faltó la música tradicional. Quienes lo han tenido de médico ven merecido el retiro, pero lo echarán de menos y todo ello habla de la huella de un profesional con 45 años atendiendo en A Mariña, los 18 primeros en Barreiros, donde tiene casa en Reinante, y en el centro de salud burelés, tras breve destino como paliativista en la misma plaza.

"Teño o corazón cheo e, a verdade, da xente do cupo espero isto, dada a relación de tantos anos, estiven 40 cun dos cupos máis grandes, a terceira parte do concello e agora aínda tiña 1.600 pacientes", explicaba Fernández, agradeciendo "o trato e a resposta da xente ante as necesidades que perciben os veciños e as familias, aquí sempre foi de solidariedade pois cando foi a covid a colaboración da xente era total, incluso para axudarse coa compra", decía recordando la dureza de épocas recientes.

Siempre ha estado muy implicado en la defensa de las libertades -en su juventud ello lo enfrentó al franquismo, por lo que no pudo tomar posesión de su plaza de médico en Ourol- y de la sanidad pública. Reconoce que "non esperaba o que ten pasado estes últimos 15 anos con ela" pero deja vocación detrás ya que una hija se incorporó recientemente a Foz para el MIR.

Somos o que damos e aquí o trato e a resposta dos veciños ante as necesidades das familias sempre foi de solidariedade

Su esposa Marisa también tuvo una larga trayectoria como ginecóloga en el Hospital Público da Mariña hasta la jubilación en 2019. Ellas o su sobrina Pilar, oftalmóloga en el mismo centro, además de hermanos y familiares de Lugo, participaron en el homenaje a Carlos, el mayor de siete hermanos y que creció desde el número 12 de la Rúa Progreso de la capital lucense, donde vivía la familia del conocido radiólogo Carlos Fernández Tomé. Por eso tiene anécdotas y fotos desde niño con esta casa editora.