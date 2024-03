Cerca del lleno en Semana Santa

Los establecimientos hoteleros de la comarca manejan buenas cifras de ocupación de cara a la Semana Santa a falta de pocos días, pero sobre todo esperan colgar el cartel de completo en los días centrales, entre el Jueves Santo y el sábado. Uno de los reclamos que tira con fuerza de la ocupación es la Semana Santa de Viveiro, declarada de Interés Turístico Internacional, no solo en el municipio sino en el resto de municipios del entorno.

El hotel Urban de Viveiro hace días que está lleno para los días festivos. La jefa de recepción, Sonia López, indica que para el resto de jornadas aún tienen algún hueco. "Los clientes están haciendo las reservas con más antelación que otros años, pero aún no se sabe cómo va a ser la climatología. Si hace buen tiempo esperamos completar toda la semana. La mayor parte de las estancias son cortas, sobre todo para los días fuertes". El Urban, con habitaciones dobles, ofrece alojamiento y desayuno. "Algunos contratan así para tener el gasto controlado, pero otros no lo hacen y después acaban desayunando aquí".



"Con todo el renombre que tiene la Semana Santa aquí, la gente cada vez reserva un poco antes. Básicamente vienen a ver las procesiones, solicitan los programas con los recorridos y los horarios para poder asistir a todas", subraya Sonia.



Ribadeo es otro polo de atracción importante. El hotel O Cabazo prevé una ocupación muy buena. Supera ya el 50% de jueves a sábado, aunque jueves y viernes prevé rozar el 100%, según su director, Joaquín López, quien señala que la meteorología hace que muchas reservas sean de última hora. "Este año notamos mucha ocupación el miércoles porque varias agencias de peregrinos hacen parada aquí para llegar el domingo a Santiago. La mayor parte de las estancias son de dos o tres noches, con entrada el jueves y hasta sábado o domingo. En esta época dependemos mucho del tiempo, puede haber cancelaciones de última hora", indica.



El hotel ribadense ofrece alojamiento y desayuno, aunque también tienen servicio de cenas para quien lo solicite. Los visitantes suelen preguntarles por los horarios de la mareas en la playa de As Catedrais, y por otras recomendaciones en A Mariña y Asturias.



La cogerente del hotel restaurante Palacio de Cristal de Burela, Mar Rivas, asegura que "está practicamente todo pillado, tamén para as fins de semana. Algúns reservan toda a semana e outros de mércores a domingo. As perspectivas son de que esté todo cheo. No hotel temos 29 prazas e 16 no apartahotel. Quítannolas das mans e ademais temos un prezo máis asequible que Viveiro ou Ribadeo e Burela está xenial pola localización céntrica na Mariña".



Trabajan con alojamiento y desayuno, pero muchos de sus clientes aprovechan la gastronomía de su restaurante, donde demandan mucho marisco. "Faremos a festa do percebe, como xa é habitual, e que ten moi boa acollida.

La directora del hotel Slow Boutique Malates de Foz, Noelia López, prevé también una buena semana tanto en el establecimiento, con alojamiento y desayuno, como en los apartamentos que tienen en diferentes localidades de la costa lucense y Espasante. "Para jueves y viernes tenemos ya más del 85% cubierto. La mayoría de las estancias son de una media de tres días, de jueves a domingo, y también hay alguna reserva para cinco días".



Ofrecen información turística a sus clientes que acuden por la gastronomía y para visitar la zona "A pesar de que este año coincide temprano, como la predicción del tiempo es buena, se prevé una buena ocupación, estamos a expensas del cielo".