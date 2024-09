Los centros escolares de A Mariña inauguran el nuevo curso con protestas en Alfoz y O Vicedo

Los pasillos de los centros educativos de A Mariña volvieron a llenarse este miércoles con las mochilas de los 7.247 alumnos que albergarán este curso en las etapas de infantil, primaria, Eso y bachillerato, 67 menos que el año pasado. La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional confirmó que el primer día de clase no contó con incidencias en la comarca, aunque cada centro es diferente y por ejemplo, en O Vicedo y Alfoz los padres ya mostraron su desacuerdo con los planes educativos para este año.

En Alfoz, la Anpa del colegio Castro de Ouro denunció la carencia de profesorado. "Ademais de non mandar un mestre a maiores para cumprir o acordo de ratios de agrupamento, atopámonos que nos eliminan a especialista en Pedagoxía Terapéutica", aseguran desde el colectivo de progenitores y recuerdan que enviaron un escrito a la jefatura territorial en junio "sen recibir ningún tipo de resposta". Ante la situación ya anunciaron una concentración el próximo lunes 16 de septiembre, a las nueve y media de la mañana, y no descartan "outro tipo de iniciativas".

También desde el Concello de Alfoz criticaron la falta de profesorado en el colegio y "a falta de cumprimento do acordo asinado entre a Xunta e os sindicatos".

Otra Anpa, la del colegio de O Vicedo, continúa protestando por la intención de Educación de agrupar a los alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria, lo que implicaría la pérdida del sistema digital Edixgal. Desde la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, explicaron este miércoles que los agrupamientos en infantil de este curso se realizan con un máximo de 14 alumnos y que esto se irá ampliando gradualmente a primaria. La asociación de progenitores del centro también demanda docentes para los alumnos con necesidades especiales "moi presentes no 3º curso".

Desde el colegio de Covas, en Viveiro también echan en falta profesorado para los niños con necesidades especiales ya que actualmente con los dos que cuentan "imos xustos", reconocen desde la dirección.

En el caso del Ceip de Riotorto, el curso comenzó de una forma especial para los alumnos, que recibieron la visita del delgado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias. En su visita, Arias destacó "a aposta do Goberno galego por igualar as condicións do ensino en todo o territorio". En el Ceip de Riotoro ya están completadas la construcción de falsos techos, la pintura y la instalación de iluminación Led en los trabajos de rehabilitación del centro.

María Pulpeiro, directora del Ceip Celso Currás de Trabada, destaca la normalidad del primer día. Con 29 alumnos en total, 12 en infantil y 17 en primaria, la escuela sigue desde hace años la organización mixta. "Os nenos de 1º, 2º e 3º están na mesma clase, os de 4º, 5º e 6º, tamén", señala.

Otros centros de A Mariña presentaron proyectos de manera especial

En el Ceip de Cervo, el entusiasmo era palpable desde primera hora de la mañana, cuando todos los docentes se caracterizaron y recibieron a los 123 niños formando un pasillo, que los alumnos atravesaron muy sonrientes. "Acompañamos o recibimento con música e caracterizados con pingas de auga. Así aproveitamos para presentarlles o proxecto no que imos traballar este ano, ‘Cada pinga conta’, no que faremos distintas actividades para conciencialos sobre a importancia de aforrar auga", explica el director, Eliseo Lorenzo.

El equipo directivo del Ceip Virxe do Carme, de Burela, optó por hacer una entrada escalonada, durante la que se reunieron con los padres de sus 285 alumnos para presentarles un nuevo proyecto con el que pretenden "que coñezan os castros e a súa relevancia na nosa historia", afirma Pepa Fernández, la directora del centro.