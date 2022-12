El centrocampista Erik se cuela entre los máximos goleadores de Segunda Autonómica

Entre los máximos goleadores de la Segunda Autonómica se cuela esta temporada un centrocampista. No es algo muy habitual ver a un jugador que se desenvuelve habitualmente por el medio entre los artilleros, pero Erik Rey está siendo el gran soporte ofensivo del Candelaria, con 11 goles en 13 encuentros.

Es una cifra que supera todas las expectativas incluso del propio jugador, acostumbrado a números mucho más modestos en la faceta realizadora. "A tempada pasada marquei 4 ou 5 e creo que o ano que máis marquei foron 7", señala el futbolista burelés, que cree que jugar con mayor libertad y tener confianza son las dos claves que pueden explicar su explosión goleadora. "Empecei xogando con Abel como medio centro ofensivo, pero con moita liberdade para chegar á área contraria. Perdemos dianteiros que eran referentes a pasada tempada e moitas veces tiña que enganchar eu cos dianteiros. Despois dos primeiros goles fun collendo máis confianza e parecía que as cousas que noutras tempadas non entraban agora entraban todas", asegura.

Cinco de los tantos anotados por Erik fueron de penalti, algo que tampoco es muy habitual contar con tantas oportunidades desde los 11 metros antes del final de la primera vuelta. "Penso que somos o equipo que máis penaltis tirou, o que tamén me brindou a oportunidade de marcar máis goles". Lo que sí tiene claro Erik es que los únicos goles que le importan "son os que serven para puntuar, de nada vale facer 30 goles se o equipo non suma», y también a quien se los dedica. "Levan todos a firma de Carlota, que é a miña filla, e que ten pouco máis dun ano", aseguró el jugador.

CAMBIO DE TÉCNICO. El Candelaria apostó hace un par de semanas por recuperar a Jaime Pérez para el banquillo, tomando el relevo de Abel. Erik asegura al respecto que "a verdade é que Abel tivo as cousas bastante difíciles. Perdemos xogadores moi importantes respecto á tempada pasada, como Samu, que foi para o Sanci, ou Rambo, que marchou traballar fora. Tamén nos influiron moi negativamente as lesións de longa duración de Simón e Paco, dous titulares indiscutibles a pasada tempada", señala Eric,

El jugador difícil repetir el éxito del anterior ejercicio, cuando el Candelaria peleó hasta la última jornada por el ascenso. "Tal vez foron expectativas un tanto altas porque foi un temporadón, pero si que é verdade que temos moito marxe de mellora. Fai unhas semanas entramos nunha dinámica moi mala, faltábamos confianza e mentalidade para saír a polos partidos, pero parece que agora está cambiando a cousa",comenta, refiriéndose al triunfo logrado en el campo del Iberia, precisamente con goles de Raúl y el propio Erik. "Ganar en san Miguel demostra que podemos facelo contra calquera dentro desta categoría, sobre todo se saímos ao campo convencidos".

Erik se perderá el encuentro ante el Fonsagrada debido a la doble amarilla que vio en As Valgas y regresará tras el parón navideño para cerrar la primera vuelta en casa. No quiere marcarse ninguna cifra de goles al final de temporada, "pero so me valen tódolos que sirvan para puntuar".