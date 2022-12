"O centro xa parece Las Vegas"

Solo hace falta hacer un recorrido de noche por distintos puntos de la comarca para darse cuenta de que la pasión por la iluminación navideña está totalmente desatada. Gran parte de las viviendas particulares cuentan con sus propias iluminaciones, algunas muy elaboradas, y a ellas se suman barrios enteros en los que se juntan los vecinos para organizar la decoración de los espacios comunes donde no faltan las luces.

Hace unos días eran los vecinos de A Espiñeira en Foz y de Negradas en O Vicedo los que se asomaban a estas mismas páginas con su decoración. Pero hay más ejemplos, como el barrio riotortense de Augaxosa que hace ya unos años que se engalana por Navidad y en cada edición se supera. "Cada ano hai máis porque a xente xa nolo pide", reconoce la presidenta de la asociación de vecinos, Cristina Nogueira, que ya adelanta que "o vindeiro ano vai ser moi diferente e especial". De hecho, con las calles llenas de luces ya están pensando en lo que harán en el 2023. "Este ano xa está todo moi bonito, o centro do pobo parece Las Vegas", bromea Nogueira. Y es que no hay casa que no tenga su iluminación exterior: luces blancas, de colores, formando árboles de Navidad o estrellas, colgantes, con destellos... distintas variedades de luces que buscan sorprender a quien pase por el pueblo.

Decoración en Lourenzá. X.L.

Además este año se puede leer el nombre del barrio con luces y el local social luce dos grandes estrellas. También hay árboles decorados y el entorno de la capilla luce también iluminado. Mucho trabajo y dedicación de los vecinos que ya tuvieron también su recompensa el pasado viernes, cuando actuó la banda de música de Lourenzá y se reunieron sobre 30 personas a disfrutar de una chocolatada. "Tamén veu xente doutros pobos veciños porque era un acto aberto ao público e quedamos moi contentos", asegura la presidenta del colectivo vecinal.

Frente a este torrente de ideas vecinales, los concellos también intentan sorprender cada año un poco más con sus luces, tanto los grandes como los más pequeños. En Cervo, por ejemplo, tiran de reciclaje y en Lourenzá decoran la plaza con una Vila de Nadal con diferentes espacios creados a base de madera procedente de podas y otros materiales reciclados.

ARCOS LLAMATIVOS

A Pontenova. X.L.

En A Pontenova también eligen arcos cada vez más llamativos y en Mondoñedo decoran la ciudad creando hasta once espacios diferentes en la alameda, el hospital San Pablo y San Lázaro, Alcántara, Río de Sixto, Fonte Vella, Praza da Catedral, Praza do Concello, Praza do Seminario, Viñas da Veiga y los barrios de San Lázaro y Os Muíños.

También en Burela, la asociación de comerciantes optó por crear distintos espacios navideños en varios puntos y en Foz o Ribadeo crearon photocalls navideños para que vecinos y visitantes puedan hacerse fotos.