El centro de salud de Viveiro se prepara para la desescalada

Ya está dado el primer paso para el desconfinamiento progresivo en España. Los niños pudieron salir a pasear una hora al día cerca de sus casas, a no más de un kilómetro, y se prevé que en las próximas semanas pueda haber más medidas en esta línea. El responsable del centro de salud de Viveiro, José Manuel Moreno, analiza si habrá más asistencia al ambulatorio pero dice que «no lo sé, porque todo esto es imprevisible, de todas formas lo que vamos a intentar es que no haya aglomeraciones en el centro de salud de Viveiro». «Otra cosa es cómo lo vamos a conseguir», continúa. «Vamos a intentar crear una especie de canales de entrada y la gente tiene que saber que hay que mantener la distancia de seguridad siempre», explica.

A pesar de lo que pudiera parecer, en estas seis últimas semanas, con el estado de alarma vigente y el confinamiento casi total en España, los médicos siguen atendiendo el mismo número de casos o incluso más que antes. «Si en mi agenda antes del estado de alarma tenía que atender en un día a 35 o 40 pacientes, ahora es exactamente lo mismo, o incluso más, lo que pasa que la mayoría de consultas se hacen de forma telefónica, te podría decir que un 80%, aunque no llevo la cuenta exacta», añade.

Lo que sí bajaron son las analíticas, pero eso depende de la agenda de enfermería. «Hay que valorar si la analítica es imprescindible o no. Por poner un ejemplo, si antes se hacían 80 extracciones al día, pues ahora se hacen 20, que son las imprescindibles, aunque estos datos que doy son a simple modo de ejemplo y orientativos», comenta.

Moreno reconoce haber atendido desde que empezó la pandemia a «tres personas con test positivos por coronavirus, y date cuenta de que aquí, en este servicio, somos 16 médicos de familia y dos pediatras, por lo que hemos atendido a bastantes pacientes con este problema», subraya.

El doctor insiste en que «cuanto menos gente venga al centro de salud, mejor, es cuestión de prevenir», dice, y añade. «Si cuando pides la consulta telemáticamente consideras que puedes ser atendido telefónicamente, pues mejor». Moreno manda un mensaje a los mariñanos: «Esta desescalada no es el todo vale, juntarse y darse una abrazo a un amigo. Tenemos que olvidarnos un poco de nuestra cultura, que es de gente cercana, y parecernos más a los orientales, a los chinos, que son más fríos en sus relaciones», argumenta el médico, que tiene una larga experiencia en la atención primaria.