Ribadeo vuelve a contar con servicio de pediatría todos los días

El centro de salud de Ribadeo cuenta desde este jueves con servicio de Pediatría todos los días. Así lo anunció el alcalde, Dani Vega, que explicó que “dende o Concello estivemos buscando a solución e xestionando ante a Xunta para que o servizo de pediatría fora de todos os días e dende logo conseguímolo”, explica.

Aún así, el regidor popular avisa de que va a estar vigilante para que no vuelva a suceder que Ribadeo se quede sin pediatra diario en épocas venideras. “É un asunto para ser constante e esixente e que se cubra calquera baixa ou vacación porque dende logo Ribadeo non pode perder este servizo diario”, comentó.

Dani Vega reconoció que "nestes días tivemos varias reunións coa consellería e estivemos buscando solucións" y reconoció que "vai haber vacacións, seguramente que haberá baixas, e debemos ser esixentes coa Xunta de Galicia para que non se perda o servizo", explica.

Sin embargo, las palabras del alcalde no quedaron sin contestación por parte de la oposición, más concretamente del BNG. “Di que fixo xestións nestes últimos días, pois ben podía telas feito antes porque hai que recordarlle que este problema está enquistado desde o pasado 5 de decembro do 2023 e se tivese feito xestións nese momento teríanos evitado todo este padecemento durante tanto tempo”, responde Pablo Vizoso, el portavoz nacionalista.

Vizoso también responde que la verdadera razón por la que “hoxe hai pediatra” en Ribadeo “é porque o profesional titular desa praza incorporouse ao seu posto de traballo despois dun periodo de baixa laboral desde o mes de decembro pasado”. En este sentido también censura que el alcalde “pretenda facernos crer que a reincorporación desa profesional se debe ás súas xestións é o mesmo que burlarse de todos os veciños”.

El portavoz del partido frentista recordó que durante los últimos meses casi mil niños de Ribadeo y del vecino concello de Trabada "non tiveron a atención sanitaria que se merecen porque a consulta de pediatría só foi atendida catro ou cinco horas á semana e provocou contratempos e retrasos na atención ou adiamentos das revisións establecidas, por exemplo as do programa Neno San", dijo.

El político del BNG recordó que los hechos que han provocado este problema "poden volver a pasar no futuro en calquera momento, ninguén está libre dunha baixa laboral" y afirmó que "dende o BNG demandamos á Xunta de Galicai que é a responsable, e ao alcalde de Ribadeo, menos palabrería e máis feitos".