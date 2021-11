Centro Histórico de Viveiro anima las compras con unos descuentos del 20%

La asociación Centro Comercial Histórico de Viveiro tiene en marcha todavía este sábado una de sus campañas más exitosas, el Shopping Weekend, en la que en esta ocasión participan 47 negocios asociados de diverso tipo que ofrecen descuentos del 20% "en miles de artigos".

Es, dicen desde la asociación, una fantástica oportunidad para acercarse a Viveiro "a mercar, dando un paseo polas rúas do casco histórico, desfrutando das compras ao aire libre, parando a tomar un café ou un viño acompañado dun pincho na hostalaría da vila, desfrutar do ambiente do shopping coa música nas rúas, e levar as compras para a casa sen sufrir problemas de abastecemento ou entregas tardías", como hicieron ayer muchas personas que se animaron en el primer día.

Recuerdan que para los clientes de localidades vecinas que no puedan acudir, tienen en marcha durante este mes de noviembre una campaña de envíos gratuitos a toda A Mariña y Ortegal, "garantindo que o mercado no comercio local chega a tempo e gratis". En la asociación vivariense ven cómo se incrementan cada vez más las ventas a través de redes sociales, WhatsApp o página web, y con los envíos gratuitos pretenden "facilitar aínda máis as compras para os clientes da Mariña e Ortegal".

En cuanto al Shopping Weekend que continúa todavía hoy, es sencillo identificar a los comercios participantes, que tienen unas banderolas de color fucsia en sus entradas y vinilos o carteles en los escaparates. Son Raquel Seijido, Moviltom, Muebles Sampe, Vogue, Podium Sport, Irimia Paquetería, Nacar, Óptica Casariego, Van Surf Sneakers, Van Surf Shop, Tacones, Peluquería Richard XFavor, Esprit, Mimimó, Tienducho OP, Paquetería Mónica, Regal Porta da Vila, Albo Zapaterías, Calzados Albo, Albo 55 Sneakers, Misstic, Óptica Rosario, Confecciones Justo Vázquez, Piti Deportes, Kalea, Oxígeno Surf, Platax, Kerale Moda, La Óptica, Óscar Joyeros, Sulian Complementos, Mercería A Bolboreta, Estanco Casanova, Deportes Don Balón, Jonathan, Carnicería Mariño, Versus, Fontana, Baühaüs Decoración, Rockids, Bmd - Baamonde Style, Kandela Iluminación, Joyería Paleo, Canela Lencería, Cocolatte, Madrás y Glow Beauty Atelier.

Desde la asociación vivariense recuerdan que estos descuentos no son acumulables a otras ofertas que ya tengan los comercios, a encargos o devoluciones.