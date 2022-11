Centro Histórico de Viveiro anima el Black Friday con envíos gratis a A Mariña y Ortegal

El Centro Comercial Histórico de Viveiro impulsa desde este jueves 24 a este sábado 26 la campaña Black Friday, os mellores descontos mercando no comercio local, en el que un total de 41 negocios asociados ofrecen "fantásticos descontos en miles de artigos", con el aliciente de que durante estos días realizan los envíos gratis a toda A Mariña y Ortegal.

"Para aqueles clientes de localidades veciñas que non se poidan achegar esta fin de semana a mercar a Viveiro, temos o sistema de envíos gratuítos a toda A Mariña e Ortegal, garantindo que o mercado no comercio local chega a tempo e gratis", dicen desde el colectivo. Explican que en los pequeños negocios aumentan las ventas a través de las redes sociales, la web o incluso WhatsApp y con este servicio de envíos gratuitos pretenden "facilitar aínda máis as compras".

En todo caso, invitan a quien tenga ocasión "a vir a Viveiro a mercar, dando un paseo polas rúas do casco histórico, desfrutando das compras ao aire libre, parando a tomar un café ou un viño acompañado dun pincho na hostalaría da vila, desfrutar do ambiente do Black coa música nas rúas que a teremos a través do fío musical e levar as compras para a casa sen sufrir problemas de abastecemento ou entregas tardías", dicen en defensa del comercio de proximidad.

Los negocios ofrecerán descuentos del 20 al 70% y distintas promociones. "Participan tanto comercios como servizos, hai dende tendas de roupa, calzado, complementos, deportes, moda de nenos, textiles para o fogar, lencería, ópticas, moblerías, xoierías, xogueterías, salóns de peiteado, tratamentos de beleza e servizos de masaxes, tendas de telefonía, cerámica e floristerías. Un amplo abanico de negocios e sectores que fan que esta campaña sexa moi atractiva para mercar no comercio local", reseñan.

Añaden que serán fácilmente identificables al tener unas banderolas de color negro de 2,60 metros de alto en las entradas.

Estos descuentos no son acumulables a otras ofertas que ya tengan los comercios, a encargos o devoluciones, al tratarse de una campaña organizada solo para las ventas de estos días.