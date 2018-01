Centro Histórico y Beiras tratarán de no solapar eventos

Directivos de las asociaciones de comerciantes de Viveiro y Covas mantendrán esta tarde una reunión para consensuar las fechas de realización de sus respectivas actividades y evitar que se solapen, como sucedió a principios de mes con el sorteo navideño de ambos colectivos, que fue el mismo día y a la misma hora.



El presidente del Centro Comercial Histórico, Víctor Valenzuela, tuvo la iniciativa de celebrar esta reunión con Beiras de Viveiro para "establecer unhas bases de comunicación e de programación todo o ano", lo que en su opinión beneficiará a los dos colectivos "e sobre todo aos clientes, que foron os prexudicados". Valenzuela recuerda que en el 2009 cuando tenía un negocio en Covas ya intentó establecer un contacto fluido entre las dos asociaciones pero nunca se materializó y cree que ahora sí será posible. "Agora é máis doado dar ese paso porque temos bastante afinidade e é bastante fácil a comunicación con eles", dice.



Quien recibió la llamada del presidente del CCH fue el vicepresidente de Beiras de Viveiro, Domingo González, que no puede estar más de acuerdo con la propuesta: "Temos moi boa relación e pareceume a mellor idea que podiamos ter, xuntarnos, estar en contacto das actividades que fagamos para non solapar datas e incluso facer algunha actividade en conxunto as dúas asociacións", avanza.



El directivo de Beiras cree que la coincidencia de los sorteos de Navidad ofreció una mala imagen y con ella se alimentó una creencia "de que hai guerra entre as dúas asociacións e iso non é así", asevera. "É algo que non nos beneficia, porque ao final os clientes de Covas tamén son do comercio de Viveiro e os clientes de Viveiro tamén son de Covas", añade.



La reunión se celebra a las ocho y media de esta tarde en las oficinas de Centro Histórico en Viveiro. "Para las dos asociaciones es muy importante establecer una comunicación más fluida y permanente con el fin de que los clientes puedan asistir a todas las campañas promocionales que pongan en marcha ambas entidades", dice la nota informativa del encuentro.



La asociación vivariense trabaja en la campaña de San Valentín y en la colaboración con el Concello para el Entroido, una celebración que también impulsan en Covas, donde a falta de desvelar los actos principales ya pusieron en marcha la venta de rifas a 50 céntimos para el sorteo de una gran cesta. Ganará la papeleta que coincida con las cuatro últimas cifras del sorteo de la Lotería Nacional del sábado 3 de marzo.