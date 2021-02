O centenario dun naufraxio

Un libro sobre a illa de Sálvora caeu nas mans do celeirés Severino Balseiro hai un ano, cando llo amosou Daniel Caxete. Por el soubo da historia do vapor e ao enterarse de que o mariño Luis Cebreiro foi o segundo oficial do trasatlántico Santa Isabel, afundido hai un século, propúxose facer unha maqueta do barco que construiran en 1916 no astaleiro de Matagorda, en Cádiz, e que embarrancou na pedra de Pegar ao pé da illa arousana. O vapor transportaba emigrantes cara América, logo de recoller á pasaxe en distintos portos.

Severino empezou a facer os planos o 28 de xaneiro do 2020. "Pedín os de formas a Cádiz, enviáronme os do San Carlos ao non ter os do Santa Isabel. En febreiro empecei e pasei 2.000 horas facendo nel, traballei moito tódolos días, pois dende o confinamento só saio da casa cada oito días para facer a compra. Acabei por setembro e agora estou ampliando a vitrina para gardar as maquetas dos últimos que fixen".

Logo deulle por facer tamén a primeira lancha de salvamento que Luis Cebreiro trouxera para Viveiro, que acabou a finais de novembro. "Dábame mágoa que se perdese e saquei as medidas por unha foto na que estaba el, que medía 1,95, e fixen unha regra de tres, saíume unha lancha de 12,36 metros de eslora, feita a escala 1:13. A xente que a coñecía di que é mallada".

"Pasei máis tempo facendo os botes do Santa Isabel, con cuadernas dun milímetro, que a lancha. É todo artesanal, fíxeno de tablóns de castiñeiro que corto coa circular, incluso fago as ferramentas, como un regrueso, e torneo cada peza. Algunhas custa agarralas cos dedos do pequenas que son. Os pasamáns e as verticais de latón miden un milímetro. É cuestión de paciencia, tés que adaptarte á escala", explica. Así saíu a maqueta de 1,80 metros de longo por 23 de ancho.

Xunto con outros viveireses, e se a pandemia deixa, pensan facer unha exposición para agosto no conservatorio de Viveiro. "José Luis Moar traerá fotos e medallas de Luis Cebreiro, ademais de dar unha charla sobre a súa vida, porque o coñeceu, xa que traballou con el na banda dos Flechas Navales. Tamén darán relatorios José María Fernández Pazos, historiador de Ribeira, quen tivo relación con familiares das mulleres que foron nunhas dornas salvar aos tripulantes do Santa Isabel, e do escritor Celestino Viéitez, de Cambados. As conferencias serán no salón de actos de Afundación e haberá presencia de xente da Armada española.

Ademais programan actuacións do grupo de voces Sons de Celeiro, que interpretará O vapor Santa Isabel, con música de Severino e letra del e de Caxete, e "Ilustre marino" dedicada a Cebreiro, quen foi o precursor do salvamento marítimo, vestindo aos rapaces da banda.