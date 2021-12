Las limpiadoras de Alcoa se convierten en 'cenicientas' en huelga

Las trabajadoras de Jofrasa dicen sentirse como las ‘cenicientas’ del complejo industrial de San Cibrao, una invisibilidad que rompen desde el 1 de este mes con una huelga que ha dejado sin servicio de limpieza a las fábricas de Alcoa y a varias auxiliares durante más de dos semanas.

En estas jornadas la plantilla reivindicaba su labor como servicio esencial y reclamaba a su empresa mejoras salariales, pues dicen que son los que menos cobran, y ahora están a punto de conseguir su objetivo al perfilar ayer un preacuerdo con la empresa.

Julita Souto, Mila Orosa y María José García son las delegadas sindicales que desde hace varios meses pelean por mejorar las condiciones de la plantilla, formada por medio centenar de trabajadores y trabajadoras que desde noviembre se concentran cada mañana en la entrada de la fábrica y que este mes decidieron emprender una huelga que estaban decididas a mantener hasta lograr su objetivo.

Su meta es alcanzar un acuerdo de empresa que mejore de forma sustancial sus condiciones actuales, pues se rigen por el convenio provincial de limpieza de locales y edificios y no lo ven lógico trabajando en unas instalaciones como las de la aluminera.

"Estar nunha factoría como esta non é limpar oficinas nin locais noutros sitios, ten as súas complicacións e estás nun ambiente que non ten nada que ver. Onde estou eu hai brea, hai carbón; en Alúmina hai hidrato... cousas que non hai fóra e aquí andas polo medio delas", comenta María José García, de 43 años y que en su caso limpia oficinas, vestuarios o baños en el departamento de Electrodos.

En el de Precipitación limpia Mila Otero, de 47 años, que también reclama mejoras como "pluses de toxicidade", aunque la principal reivindicación es que el incremento salarial se aplique en el salario base. "Non se pode comparar estar nunha empresa tipo Alcoa que estar limpando un portal, debería haber unha pouca diferenza", añade Julita Souto, de 42 años y que limpia en las auxiliares Cyrgasa, Reymogasa y Cotelsa. Dicen sentirse ‘cenicientas’ por el bajo salario y por falta de consideración hacia su trabajo.

"A sensación de todos é que pasamos de ser imprescindibles a non importar nada. Vimos dunha pandemia na que valiamos ao máximo e na que tiñamos que limpar tres veces ao día, a non importar agora", explica Julita, pues las instalaciones llevan más de dos semanas sin limpiarse, con unos servicios mínimos en el servicio médico y para la recogida de basura. "Tamén somos a empresa que economicamente menos percibe", agrega.

Tienen la misma sensación sus compañeras: "Pasamos de ser una empresa importantísima y ahora pasan quince días y no pasa nada. Nos sentimos defraudadas, nos hacen sentir como si no fuésemos nadie", lamenta Mila. Llegadas a este punto las delegadas sindicales siguen "máis guerreiras que nunca, porque se non loitamos nada conseguimos nunca", dice Julita, a pesar de las complicaciones porque no percibirán el salario de estos días y por el cansancio de las protestas en la entrada de la fábrica, donde se concentran todos los trabajadores a primera hora de la mañana y donde durante todo el día se van rotando en tres turnos de guardia en los que coinciden con los compañeros de Alcoa, también en huelga y que les hacen sitio en su caseta para resguardarse.

"O peor é o mal tempo, pasamos moito frío e mollámonos", reseña María José. Sin embargo todas ellas agradecen enormemente el apoyo que están recibiendo de todos los trabajadores y comités de Alcoa y auxiliares. "A pesar de que estamos cansadas nos sentimos muy contentas por el apoyo que tenemos de todo el mundo. Nos sentimos muy orgullosas de ver a toda esa gente a nuestro lado y de que hay unión entre los obreros", comenta Mila, que recuerda que incluso les abrieron una caja de resistencia en la que reciben aportaciones de otros trabajadores.

PREACUERDO. El deseo de pasar unas navidades "tranquilas en casa" ya está más cerca pues en una reunión celebrada el jueves alcanzaron un preacuerdo con la empresa que no fue ratificado por la asamblea por un fleco que esperan solucionar esta misma mañana, por lo que ya podrían desconvocar la huelga.