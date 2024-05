El Celtas Megabyte recibe este sábado al Tui con el margen de error muy reducido

El Celtas Megabyte, de Segunda Autonómica masculina, disputa en la tarde de este sábado prácticamente una final por el play off de ascenso, en el que competirán los cuatro mejores de la liguilla. Los focenses, que son terceros con seis victorias y cinco derrotas, reciben (Marzán, 18 horas) a uno de los dos líderes, el Tui, que junto al Instituto Rosalía suma dos triunfos más que el conjunto preparado por Alberto Méndez. Los mariñanos igualan a victorias con el Calvo Artai de Carballo y el Illa de Arousa, mientras que con un triunfo menos aparece el Corbar Sarria, que es sexto.

Es por ello que los de Foz han visto reducido su margen de error casi a la mínima expresión tras las dos últimas derrotas encajadas ante carballeses e isleños. "É un partido clave o de hoxe porque a última derrota na casa complicounos un pouco máis a clasificacion entre os catro primeiros, así que estamos case que obrigados a ganar dous dos tres que nos faltan", avisa el técnico focense.

El Celtas Megabyte fue capaz de imponerse en la primera vuelta en Tui (78-91), pero Méndez no se fía de este precedente. "Fora un partido con moitos puntos e onde nos saíran moi ben as cousas. Iso é o que me preocupa, que alí tivera que saír todo rodado para ganar porque eles son un moi bo equipo, cun plantel bastante novo e moi bos xogadores. Ao mellor teñen un xogo interior máis débil que o noso e, de feito, alí Andrés e Johany intimidaron e condicionaron moito o seu xogo, polo que no momento que dependeron do acerto exterior, sufriron. O partido pasa por aí, por ter o control do rebote que nos daría unha vantaxe porque sabemos que van correr e anotar moito", indica.

El rival llega en una buena dinámica

Al preparador focense también le preocupa la dinámica en la que llega su rival. "Eles veñen nunha boa xeira e agora mesmo, xunto ao Calvo Artai, están sendo rivais moi duros e difíciles de derrotar", asume.

Entretanto, está convencido de que las dos últimas derrotas no van a condicionar a nivel psicológico a su equipo. "Acostumamos a responder ben cando estamos contra as cordas e ao equipo véxoo con ganas de facelo ben e clasificármonos. Imos xogar igual que se ganáramos a semana pasada porque o bo deste grupo é que as ganas e a ambición son sempre as mesmas", apunta.

Méndez prefiere entrar en las dos últimas jornadas con una parte de los derebes hechos venciendo esta tarde en Marzán y no dejar todo para los duelos ante ACD Dorna, a domicilio, e Instituto Rosalía, en casa. "Son dous partidos que me preocupan moito porque o Dorna vai último, pero xogan na Illa de Arousa e xa sabemos como se poden complicar os partidos alí, e logo o equipo que presente o Instituto Rosalía en Foz vai depender do que suceda co seu primeiro equipo", expone.

El técnico focense contará hoy con las ausencias de dos interiores, Hugo Cobas y Ramón, ambos lesionados, por lo que completarán la convocatoria los júnior Álvaro Ben, Pedro Villapol, Nico Cayón y Javi Yáñez.