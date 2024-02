El Celtas Megabyte inicia la fase por el título de Segunda buscando el play off de ascenso

El Celtas Megabyte se enfrenta a la hora de la verdad en la temporada con el arranque de la fase por el título de Segunda Autonómica y de ascenso a Primera. Los focenses cumplieron con su objetivo de clasificarse tras una fase inicial en la que mostraron bastante regularidad, sobre todo en casa, y ahora buscarán clasificarse para el play off en el que se peleará por el salto de categoría. El cuadro mariñano debutará en la nueva liguilla este sábado en casa contra el Sarria, un equipo al que venció en dos ocasiones, aunque en ambas por escaso margen.

El técnico del conjunto focense, Alberto Méndez, se muestra optimista de cara a lo que viene ahora por las sensaciones que le transmite el equipo, sobre todo por lo que vio enel tramo final de la fase inicial. "Acabamos moi ben, fomos de menos a máis ao longo da primeira fase, pero tamén sabemos que é necesario manter ese nivel nesta competición que ven agora e incluso subilo porque pode non chegar polo potencial dalgún dos rivais", señala el preparador focense, que tiene muy claros los motivos del avance del equipo en cuanto a juego y resultados.

"O que nos podían ofrecer os xogadores habituais como Brais, Ánxel ou Johany, por poñer algúns exemplos, xa o sabíamos, pero necesitábamos máis aportación dos rapaces e a medida que foi chegando pois fomos medrando. Estou moi contento do que nos deron na segunda volta da primeira fase xogadoras coma os dous Danis, Manu ou os xuvenís que foron participando. penso que esta ten que ser unha boa base para ter confianza agora", dijo.

Beto es consciente de que todavía queda mucho camino por recorrer para llegar al ascenso a Segunda y prefiere ir "paso a paso", aunque admite sentir ilusión por disputar la fase final entre los cuatro mejores equipos de la categoría. "Agora imos pensar en Sarria, que é o noso primeiro encontro, pero está claro que todos nos marcamos como obxectivo intentar meternos na final a catro, sabendo que vai ser difícil", dijo.

Las referencias respecto a los rivales de esta segunda fase indican que la igualdad será la tónica predominante, aunque tal vez el Rosalía apunta a favorito. "Xa sabemos o que nos espera con respecto aos rivais que tivemos na primeira fase e Rosalía parece un putno por enriba do resto, pero xa fomos quenes de ganarlle en Foz. Do outro grupo o peor son os desprazamentos porque temos que ir a Vilgarcía, Porriño o Tui, pero tamén para os rivais, que teñen que vir a Foz", señala, incidiendo en la importancia de ser muy fuertes en casa, como hasta hora. "Van facer falta 9 ou 10 triunfos para estar arriba, así que se somos capaces de gañar os 7 partidos da casa estaríamos moi preto do obxectivo", sentenció.