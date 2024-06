El Celtas de Foz se juega el ascenso a Primera Nacional ante el Tui

El Celtas Megabyte de Foz jugará el sábado el partido más importante de la temporada. Lo hará en Tui (20.00 horas) ante el equipo anfitrión de la fase de ascenso a la Primera Autonómica de baloncesto.

Esta será la segunda eliminatoria de un play off que también incluye al Institutos Compostela y al Carballo, que serán los encargados de abrir la jornada.

Teniendo en cuenta que el Institutos Compostela no puede ascender debido a que ya tiene un equipo en Primera, serán los otros tres equipos los que se jueguen los dos puestos que dan derecho a cambiar de categoría.

El Celtas ya será equipo de Primera Autonómica en caso de ganar su semifinal e incluso tendría posibilidades de subir si pierde, siempre y cuando el Rosalía —gran favorito— supere al Carballo, al que viene de ganar por 40 puntos en la última jornada de la segunda fase.

Ángel Cao no podrá estar en las semifinales por una técnica descalificante que recibió en el último partido de Liga y tampoco estarán por diferentes motivos Hugo, Ramón y Nico Cayón.

Dos partidos con resultados positivos

El conjunto focense está plenamente centrado en su partido ante el Tui, un equipo con el que ya se enfrentó dos veces y con resultados positivos. "Fomos o único equipo que lle puido ganar en tódolos enfrontamentos directos, pero os dous encontros foron moi nivelados", señala Alberto Méndez, entrenador del Celtas Megabyte, que también recuerda que ambos partidos tuvieron marcadores muy altos.

"Os dous equipos nos fomos a 90 puntos, o Tui ten un estilo de xogo moi definido, cun ritmo moi alto e nós creo que somos capaces de adaptarnos ben a todo tipo de rivais, incluso a un que anote con tanta facilidade".

Una temporada muy positiva

El técnico quita toda la presión a sus jugadores y tiene muy claro que estar en esta fase final "xa é un premio" por todo el trabajo realizado durante la temporada.

"Nunca me puxen ningún obxectivo a longo prazo, fomos partido a partido e chegamos ata aquí. Agora o que teñen que facer os xogadores é desfrutar a tope dun pavillón cun ambientazo que nos recorda moito a Marzán. Desfrutar non significa non competir, senón máis ben o contrario, creo que dalo todo en cada balón é o mellor xeito de sentirte ben nun partido", dijo.

Para Alberto Méndez, pase lo que pase en Tui la temporada será muy positiva. "Tivemos seis iuniors que subiron e catro que participaron activamente e van seguilo tendo. Ademais, tivemos tres seniors de primeiro ano e todos eles estiveron moi ben arroupados polos máis veteranos, que fixeron un gran traballo".