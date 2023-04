El Adamo Celtas se juega el ascenso en casa ante el Allariz

El Adamo Celtas femenino disputará el sábado un partido grande en el pabellón focense de Marzán. El equipo que entrena Pablo Castro afrontará la vuelta por el ascenso a Primera Autonómica ante el Allariz después de ganar por un punto en el partido de ida, (46-47). Esta exigua diferencia hace que el partido se trate de una auténtica final en la que el equipo ganador conseguirá el cambio de categoría. El partido será a las 18.00 horas.

El factor cancha puede jugar un papel determinante para que las focenses puedan conseguir su objetivo. Las gradas de Marzán presentarán sus mejores galas con una afición que llenará el recinto y arropará a las suyas en todo momento. El técnico reconoce que seguramente ese apoyo de la gente puede ser "unha das nosas maiores bazas", pero también asume que las jugadoras puedan caer en cierta "sobreexcitación", algo que sería contraproducente.

"Cando se xoga unha final diante da túa xente hai moitos factores externos complicados de controlar. Ás veces as ansias de querer facelo todo ben para agradar á afección pode converterse en presas que ten levan a tomar malas decisións. Ata agora fixemos moi bos encontros en Marzán e estou convencido de que podemos volver a repetir, pero as circunstancias do encontro do sábado son especiais", aseguró.

"A nosa maior vantaxe está no factor pista, espero que non haxa nerviosismo que nos prexudique", dice Pablo Castro

El encuentro de ida dejó ver algunas de las mayores virtudes del equipo mariñano, que demostró en Allariz todo lo bueno que se barruntó durante la liga regular, que ganó con un par de semanas de antelación. "Estou moi feliz polo encontro que fixemos en Allariz, o equipo demostrou poso, carácter e personalidade, o que me fai sentirme orgulloso do traballo que fixemos con este equipo e sbore todo da progresión das rapazas, además de aumentar o meu optimismo de cara ao encontro de Foz", señaló Pablo Castro, que destaca sobre todo la madurez mostrada en las fases del partido más complicadas. "Fomos sempre por diante, incluso con boas vantaxes, pero cando o rival conseguiu igualar o encontro e o público apretaba máis fomos quenes de manter a nosa liña de xogo e penso que aínda tivemos opcións reais de poder volver cunha vantaxe máis grande que o punto que trouxemos", explicó.

Castro está convencido de que el partido de Marzán transcurrirá por unos derroteros parecidos al de Allariz, sobre todo en términos de tensión, igualdad y emoción. "Espero un partido moi nivelado porque somos dous equipos parellos en canto ao nivel, aínda que seguramente elas poden ter algunhas individualidades moi destacadas e nós traballamos máis a nivel colectivo", argumentó el técnico focense, que tiene claro por donde pasan las posibilidades de éxito de su equipo.

"A nosa seña de identidade durante toda a tempada foi a defensa; somos o que somos e chegamos ata onde chegamos grazas á defensa e o que pense o contrario está equivocado. En ataque podemos ter máis tino ou menos, podemos ter máis ou menos frescura, pero é a defensa a que nos da sempre confianza para poder atacar mellor. En Allariz fixemos un encontro extraordinario a nivel defensivo e en Foz temos que tratar de manter esa intensidade para ter máis opcións de ganar", dijo.