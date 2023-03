El Celtas Adamo femenino ilusiona al deporte focense con la posibilidad de ascender

Del sobresaliente hasta la matrícula de honor hay un solo paso, aunque suele ser el más complicado. Y ese es el que pretende dar el Celtas Adamo femenino, que acaba de proclamarse campeón de la Segunda Autonómica, a falta de dos jornadas para el cierre del campeonato. Ahora buscará ponerle la guinda a la excepcional temporada con el ascenso a Primera Autonómica.

Las focenses tendrán que disputar un play off a ida y vuelta contra uno de los campeones del grupo Sur, probablemente el Allariz, para poder celebrar el cambio de categoría, algo que su entrenador, Pablo Castro, considera un tanto injusto. "Creo que ser campión en calquera competición debería conlevar o premio do ascenso, as fases para subir deberían ser para segundos ou terceiros, non para os primeiros", señaló.

La parroquia del Celtas está ya muy feliz con lo conseguido ahora, pero también muy ilusionada con la posibilidad de alcanzar una categoría superior. Para Pablo Castro la temporada ya es un éxito, pase lo que pase en el play off, aunque confía en que se pueda ver todavía una gran versión de su equipo en la eliminatoria. "Máis que un traballo físico ou táctico o que pretendemos é xerar ilusión e quitar presión. Intentaremos que as rapazas saquen o mellor e que poidan desfrutar dunha eliminatoria moi fermosa e tamén pretendemos que o pobo de Foz se envorque cun equipo que fixo méritos para sentirse arroupado. O que en ningún caso queremos é darlle un carácter dramático a este play off porque dende o corpo técnico e a directiva pensamos que o traballo feito polas rapazas é fantástico e o ascenso sería a guinda, pero non conseguilo non sería para nada un fracaso", señaló.

A falta de dos jornadas para la conclusión del campeonato regular de Segunda, el balance del equipo focense es de 18-2 en victorias y derrotas e incluso Pablo Castro va más allá para explicar la progresión del equipo desde el inicio de la pasada temporada. "Hai que lembrar de onde vimos, na primeira volta da pasada temporada case non gañamos ningún encontro, pero xa na segunda volta só perdemos dous partidos e en toda a Liga actual levamos outras dúas derrotas; creo que estes números falan do que foi capaz de medrar este grupo de xogadoras", afirmó el técnico, que aprovechará las dos jornadas que restan para realizar algunas pruebas de cara al play off de ascenso.

Satisfacción personal

El título supone también una satisfacción personal para Pablo Castro, que al principio de temporada dejó claro que había que tener ambición y pelear por todo. "Nunca me escondín, dixen que tiñamos que aspirar a estar no play off e aí imos estar. Cumprimos coas expectativas, pero se estou feliz e satisfeito non é por min, senón polas chavalas que o merecen todo. Traballaron moito e fixeron un grupo marabilloso, mostrando personalidade e carácter nos partidos más complicados. Creo que agora mesmo temos unha relación máis alá do baloncesto", señala Castro, que ve todavía margen de mejora. "Non hai que esquecer que se trata dun equipo en formación, moi noviño", añade.