El Celta Barreiros despega en Tercera Galicia como líder del grupo Norte tras cuatro jornadas

Con cuatro jornadas disputadas, el Celta Barreiros domina con mano de hierro el grupo Norte en la Tercera Galicia. Cuenta sus partidos por victorias, cuatro, y comanda la clasificación con 12 puntos, tres más que el segundo, el SD Cazás. Un buen inicio de temporada que abre la posibilidad de conquistar el objetivo que tienen desde principio de curso: recuperar la categoría perdida la temporada pasada, la Segunda Galicia.

A los mandos de la nave del conjunto de San Cosme de Barreiros está Rubén Acebedo Acosta, que debuta esta temporada en los banquillos sénior tras entrenar en las categorías inferiores del Ribadeo y del Tapia. "Está sendo un inicio inmellorable, con bos resultados e un pouco sorprendente de que as cousas saian ben tan rápido", reconoce el técnico mariñano. "Sei que teño bos xogadores, a maioría xa os coñecía porque estiveron conmigo no Ribadeo, pero formamos un equipo desde cero, só quedan sete ou oito xogadores do ano pasado", argumenta el entrenador del conjunto mariñano.

El Celtas Barreiros, en los cuatro partidos que ha disputado, ha anotado 12 goles y ha encajado uno, lo que habla de su solidez defensiva. "E ese gol en contra foi nun erro nunha saída de balón, un erro puntual, que non ten importancia", asegura, y recuerda que en los demás partidos "non nos están a crear oportunidades, só lembro unha contra o Rioaveso que parou moi ben Iñaki, pero non me dou conta doutras oportunidades nos outros partidos", comenta.

Junto con la solidez defensiva del equipo, plasmado en unos buenos números, el técnico también destaca que tiene una plantilla muy equilibrada: "Para a categoría na que estamos temos unha plantilla moi equilibrada, con dous porteiros de categoría superior e xente en tódolos postos", señala el entrenador, que también habla del compromiso de la plantilla. "É unha pasada", advierte.

Y es que la plantilla del Celta Barreiros está formada por 22 jugadores, de los cuales 8 están estudiando fuera. "Na pretempada a asistencia aos adestramentos era de 21 o 22 xogadores; agora, unha vez empezado o curso, os martes soemos ser 14 e os venres 21 o 22, pode faltar alguén puntualmente, pero o compromiso é unha pasada", subraya el técnico.

Igual que para muchos jugadores es su debut en la categoría sénior, también lo es para Rubén Acebedo, que antes solo había entrenado en categorías inferiores. "Estou máis cómodo do que esperaba; a moitos dos rapazes xa os coñecía pero aos que non danme moitas facilidades, non hai ningún problema", asegura.

Con este buen inicio de curso, el objetivo del club pasa por el ascenso a Segunda Galicia tras el descenso de la temporada pasada. "Ao principio da tempada había certa incertidumbre, porque non sabía como iban a respostar os rapaces que pasan de xuvenís a sénior, pero sabía que se respondían ben podíamos ser un dos equipos favoritos e agora o obxetivo é ascender", comenta.

Las cuatro victorias en otros tantos partidos dan confianza al equipo, seguridad en lo que están trabajando, pero Acebedo no quiere relajación. "A confianza é un arma de dobre fío", indica. "Se nos confiamos moito a inexperiencia pódenos pasar factura e facernos saír despistados aos partidos, como nos pasou en Friol, onde fixemos unha mala primeira metade", advierte. "A confianza está ben, pero non en exceso", señala.

El próximo partido del Celta Barreiros es este sábado, a las 16.30 horas en O Cascabeiro frente al Celeiro Club de Mar, en el único derbi mariñano que se puede ver en la categoría. Los de Celeiro son séptimos con cinco puntos y un triunfo en cuatro partidos. "Ao final, ao ser un derbi, haberá máis xente no campo", dice Acebedo. "Vai a ser un partido complicado, non coñezo moito a categoría, pero polo que sei é un equipo moi duro, físico", advierte.

En este caso, los jugadores del Celta Barreiros estarán arropados por su afición, que con los buenos resultados cada vez acuden en más número al campo. "Cada partido parece que vai máis xente, incluso nos desprazamentos a xente vén a apoiarnos, e a xente na casa estase enganchando", concluye el técnico.