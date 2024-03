Celso Arango: "Tradiciones como la Semana Santa de Viveiro tienen importancia para la salud mental del pueblo"

Celso Arango (Palma de Mallorca, 1968) tiene una reconocida trayectoria en la clínica, la docencia y la investigación en Psiquiatría a nivel nacional e internacional. Dirige el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental y es jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y Adolescente del hospital Gregorio Marañón. Recientemente fue nombrado miembro de la Academia de Medicina de Estados Unidos y ya lo era de la de España. Catedrático de Psiquiatría en la Complutense y profesor en universidades de California y Reino Unido, es autor de 11 libros y de 46 capítulos de libro, de 686 publicaciones científicas, director de 20 tesis doctorales, participante en 76 proyectos de investigación y merecedor de más de 70 galardones, entre ellos la Cruz de la Orden Civil de Sanidad y el Premio Margarita Salas. Este año pregona la Semana Santa de Viveiro.

¿Cómo acogió el encargo de la Xunta de Cofradías?

Lo acogí con enorme orgullo, es una sensación muy gratificante por los lazos de mi madre con el pueblo y por tener la oportunidad de formar parte de unas fiestas que son de interés internacional que sé lo mucho que suponen para cada uno de los miembros de las cofradías y para los que no lo son, porque la pasión con la que la gente vive la Semana Santa en Viveiro es algo que no se ve en muchos sitios. Formar parte de ese legado cultural y de esa tradición es algo que me enorgullece y estoy gratamente agradecido por esta invitación del propio presidente de la Xunta de Cofradías.

¿Qué supone Viveiro para usted?

Mi madre es de Viveiro y mi padre de Asturias, aunque su familia veraneó siempre en Viveiro. Fui por primera vez cuando tenía dos meses de edad y no dejé de ir en mis 55 años de vida, tanto en el verano como en muchas otras ocasiones, también en Semana Santa. Tiene un significado especial para mí porque ya se ha convertido en la ciudad de mi familia, de mi mujer, de mis hijos, y no concebimos unas vacaciones o el ocio sin estar asociado a Viveiro.

¿Puede adelantar algo del pregón?

El pregón tiene que ver con las bondades que tiene esta celebración para todos los ciudadanos de Viveiro y que van más allá de la Semana Santa. Lo voy a hilar con la importancia que tienen las tradiciones para la salud mental de las personas y de los pueblos, hablaré de esa conexión que generan todos los legados culturales que pasan de forma transgeneracional de padres a hijos, como son el pertenecer a una cofradía, el tener un objetivo común y celebrar la Semana Santa, cómo eso puede llegar a formar parte de la persona y del propio pueblo y mejorar la autoestima, el autoconcepto, el bienestar emocional y la salud mental. Todo esto se consigue a través de valores que son transmitidos a padres a hijos, de orgullo, resiliencia, apoyo social, trabajo conjunto, intereses comunes... de importancia para la salud mental, ahora que vivimos en una época de mayor desarraigo y de aislamiento social donde muchos de estos valores que se ponen en boga con la Semana Santa de Viveiro están en crisis.

¿Qué destacaría de la Semana Santa de Viveiro?

La devoción de las personas, no solo de los cofrades sino de todo un pueblo que se vuelca con su Semana Santa y que está tremendamente orgulloso de ella y que luce frente a las de otras ciudades. Otro aspecto diferencial es esa incertidumbre de saber si al final saldrá o no saldrá la procesión en función de la lluvia, el estar hasta el último momento y el mazazo que supone que no pueda salir, pero que también es una forma de resiliencia y de fortalecer el espíritu para que el año siguiente se celebre todavía mucho más.

Tiene un currículum abrumador. ¿Está más enfocado actualmente en alguna faceta o proyecto concreto?

Soy médico, psiquiatra, profesor, catedrático de Psiquiatría en España, en Estados Unidos y en Reino Unido, e investigador. Mi área de interés siempre han sido los trastornos del neurodesarrollo y los trastornos psicóticos de inicio en la infancia y en la adolescencia, y he buscado las causas genéticas y las ambientales, la interacción entre ambas, y hemos estudiado diversas moléculas, sustancias, intervenciones que puedan mejorar el curso y el pronóstico de estos niños y adolescentes. Más recientemente estamos haciendo estudios de prevención primaria selectiva en grupos de niños y adolescentes de alto riesgo, indicada para cuando aparecen los primeros síntomas, para ver si somos capaces de disminuir la incidencia de trastornos mentales y el número de niños con autismo, esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión mayor con síntomas psicóticos.

¿Cómo lo hacen?

Estamos haciendo programas de intervención escolar, donde nuestros profesionales de salud mental acuden a las escuelas en lugar de hacer que los niños vaya a los hospitales. Ahí hacemos promoción de la salud, prevención, damos charlas e identificamos tempranamente a niños y adolescentes que empiezan a tener problemas para evitar que esos problemas se acaben desarrollando y desembocando en un trastorno mental. Hacemos una prevención primaria más personalizada que creo que es el futuro de la medicina, porque el sistema sanitario público no va a poder subsistir tratando enfermedades crónicas de la forma en que lo está haciendo ahora, con hospitalización, esperando a que las patologías sean crónicas para poder intervenir. Creo que el futuro de la psiquiatría, de la salud mental, pasa indefectiblemente por la prevención primaria y por un abordaje mucho más temprano de lo que estamos haciendo.

¿Desde cuándo se pueden prevenir?

Existe un gran desconocimiento sobre la posibilidad de prevenir los trastornos mentales, el suicidio, la esquizofrenia, el autismo, la depresión mayor, el trastorno bipolar. Conocemos factores de riesgo genéticos, no modificables, pero muchos otros son modificables y se pueden prevenir incluso antes de la concepción, ahora sabemos que factores de estrés en la madre y en el padre meses antes de la concepción o el consumo de ciertas sustancias aumentan el riesgo de trastornos mentales. También podemos hacer prevención cuando el feto está dentro del útero, se ha visto cómo factores relacionados con la violencia intrafamiliar, con hambrunas, infecciones o el consumo de tóxicos son factores de riesgo para que ese niño tenga trastornos mentales a lo largo de su vida.

¿Y con los niños pequeños?

Se puede hacer una enorme cantidad de prevención en las primeras etapas de la vida, favoreciendo el vínculo, el apego entre los padres, las madres y los hijos, y disminuyendo todo riesgo de cualquier adversidad en la infancia que tiene que ver con la negligencia, el maltrato físico, el abuso sexual o el acoso escolar, que es una de las grandes lacras que tenemos a nivel mundial. Una educación basada en aspectos socioemocionales en el entorno de las familias y los colegios es una prevención muy necesaria y disminuye la tasa de trastornos mentales, pero además es una intervención muy coste-eficiente, por cada euro que se invierte en aprendizaje socioemocional en los colegios se ahorran 82 euros y en los programas de intervención del acoso escolar por cada euro invertido se ahorran 15.

¿A qué tienen que estar atentos los padres?

Son fundamentales las visitas al pediatra, estar atentos a los hitos del desarrollo. Luego en la adolescencia si empiezan con cortes, con reducción de la ingesta alimentaria, a aislarse, a no disfrutar de las coas que disfrutaban, a no tener el rendimiento académico que tenían o a ser distintos de una forma que les produce sufrimiento y los supera, que piden ayuda, que no banalicen y piensen que son cosas normales que van a pasar. Cualquier comentario que tenga que ver con la muerte como algo deseado, el deseo de no vivir, tiene que ser tomado por parte de los padres y madres como algo serio. El 50% de los niños y adolescentes que cometen un suicidio previamente han comentado sus deseos de muerte a alguien y ese alguien tiene que dar la voz de alarma.

Especialmente desde la pandemia se habla más de salud mental. ¿Hay suficientes profesionales para atender la demanda?

A raíz del covid se habla muchísimo más de salud mental pero todo esto ya estaba aquí antes, aunque los partidos políticos y los medios no hablasen de ello. Antes de la pandemia ya moría mucha más gente por suicidio que por accidente de tráfico, ya teníamos en España una de cada cinco personas que a lo largo de su vida iban a tener un trastorno mental, ya teníamos listas de espera que superaban el año y ya teníamos un número muy importante de niños y adolescentes que tenían trastornos no diagnosticados y no tratados. Todo esto se ha visibilizado ahora y bienvenido sea, pero que no se politice ni se ideologice y que se haga lo que se tiene que hacer. Al final la mejor política para la salud mental es la política de los Presupuestos Generales del Estado, la que da respuesta a una de las carencias del sistema nacional de salud, que es la falta de profesionales. Tenemos una ratio de psiquiatras, de psicólogos clínicos, de enfermeras de salud mental muy deficitaria, que es de las últimas de la UE, y estamos en cifras que son la mitad en ratio de profesionales por 100.000 habitantes de los que existen en la mayor parte de los países de Europa.