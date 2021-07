Celeiro Rexorde pide mejoras para revertir el abandono

El grupo vecinal Celeiro Rexorde, creado "polo abandono que dende hai anos vén padecendo Celeiro, causando a perda de servizos básicos e, como consecuencia, de poboación", ha remitido una carta al vecindario en la que expone la necesidad e que las administraciones gestionen un cambio en la situación.

En la carta remitida por María Eugenia López se pide recuperar servicios básicos como un supermercado. "Somos uns 1.500 habitantes e hai espazo dabondo onde situalo. Viveiro e outras parroquias do municipio teñen varios servizos básicos, pero Celeiro non. E logo por que non imos ter dereito a facer a compra preto da casa?".

El grupo dice que aceptará propuestas de los vecinos siempre que beneficien a Celeiro "o grupo de actuación estea de acordo e as persoas interesadas se mostren implicadas" y entre las que avanzan está el "solicitar un lugar para os nosos maiores, onde a xente poda reunirse para falar, ler, xogar á baralla, entreterse ou organizar actividades socioculturais e de ocio".

También piden retomar la idea de la "construción da Praza das Obreiras da Conserva, un antigo proxecto que no seu día prometéuselle á Asociación de Veciños de Celeiro".

"Conseguir un carril de bicicletas que, mesmo sendo pioneiros, pode ser una boa forma de ensinar esta zona", es otra de sus propuestas. Y dice que estos objetivos deben orientarse siempre desde un punto de vista inclusivo y accesible para todas aquellas personas que tengan algún problema de movilidad, ceguera o sordera, entre otros.

"Aínda que poderiamos seguir escribindo moitas máis reivindicacións, tan só queremos presentarnos e mostrar que imos traballar nestes cinco puntos necesarios para Celeiro. Calquera persoa que estea interesada poderá consultar a documentación relacionada cos puntos mencionados", señalan.

Reconocen que existe la costumbre de lamentar la pérdida del Celeiro de la playa en Lavandeiras o la iglesia y el muelle antiguos pero «o mesmo está a acontecer coas Rúa Grande, O Celeiriño, Lavandeiras, O Chao ou a Atalaia, exemplos nos que claramente se ve o paso do tempo" y critican la costumbre de dejarlo caer mientras surge el lamento de "Que bonito era!". La pérdida de servicios básicos y, como consecuencia, la despoblación está arrasando la parroquia marinera. Y quieren cambiar la situación de casas en ruina y maleza, intentando que las administraciones hagan gestiones para lograr "un Celeiro atractivo".