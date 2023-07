Celeiro presume de joya gastronómica

La merluza protagoniza a lo largo del año muchas comidas en casas de A Mariña pero este sábado tuvo una nueva edición de su propia fiesta en Celeiro, una cita declarada de interés turístico gallego y que ya es todo un clásico, con 24 ediciones a sus espaldas. La de este sábado no defraudó y resultó de nuevo multitudinaria, con unas 2.000 raciones servidas que prepararon los integrantes de Penalba y sus colaboradores.

Las cientos de personas que acudieron a la cita -y que hicieron cola para entrar a la carpa instalada junto a la piscina municipal- pudieron comprobar la versatilidad de este producto, pues había ocho especialidades diferentes entre las que elegir, desde las más tradicionales como a la gallega o en caldeirada, a merluza en salsa verde, en un veraniego salpicón o en opciones que gustan más entre los jóvenes, como en Galipizza o en Chilindrinas, un snack donde la merluza se presenta rebozada en pequeños trozos.

Asistentes a la Festa da Merluza de Celeiro, que se celebró en una carpa al lado de la piscina municipal. ÁLVEZ

Sin embargo, la que volvió a triunfar fue la especial Penalba, donde la merluza va acompañada de almejas y gambones, con una salsa con el toque especial de la jefa de cocina, Bárbara, a base de cebolla, dientes de ajo, tomates, pimiento rojo, pimentón dulce, vino blanco, caldo de pescado, aceite de oliva y sal.

Todas estas elaboraciones las prepararon varias decenas de vecinos y colaboradores a partir de unos 800 kilos de merluza del pincho de los últimos lances descargada por Puerto de Celeiro, que con esta contribución a la fiesta busca poner en valor no solo el producto, sino todo el trabajo que conlleva su captura y el esfuerzo de los marineros.

Uno de los platos elaborados con merluza de Celeiro. ÁLVEZ

La fiesta no se la quisieron perder muchos vecinos y visitantes -incluso había programadas excursiones desde la capital- y tampoco representantes políticos como ediles de la corporación de Viveiro y la alcaldesa, María Loureiro, quien apuntaba que "é unha das citas máis importantes do ano en Viveiro, unha xornada que axuda á dinamización da nosa economía local e do sector servizos". La subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, puso en valor "aos pescadores que cada día traballan na mar para poder degustar un produto de excelente calidade, tendo un impacto social e económico para a zona".

A la cita gastronómica también acudieron el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, o el diputado provincial de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera Capón.