Celeiro pierde flota de arrastre con la venta del Pino Ladra para Marruecos

La flota pesquera sigue en descenso, una caída que se nota más en modalidades como el arrastre, que pierde al Pino Ladra, del puerto de Celeiro, vendido por sus armadores para llevar a Huelva, aunque tendrá base en Agadir (Marruecos), pues esos serán sus caladeros y el pulpo la especie objetivo. El patrón supervisa su preparación en el varadero de Burela. José Pino, jubilado desde hace cuatro años, gerenciaba el barco hasta el verano.

"Agora dáme a vida para todo, procedo dunha familia mariñeira que fundou meu avó, é unha enorme pena desfacerse dunha empresa que funcionaba pero así o decidiu a sociedade armadora", indica mientras acondiciona el pesquero para su nuevo dueño, quien "díxome que o preparase como se fose para min". Su marcha merma la flota celeirense, que queda con dos arrastreros que faenan a la pareja, el Nuevo Socio y el Bautista Pino, y el Xeos, que opera en la costa francesa. "En Celeiro chegamos a ser cinco parellas, funcionando á par con seis 'bacas' do día de litoral, seis arrastreiros de Gran Sol e un trío máis", recuerda. Mientras, en Burela se mantienen activos tres de litoral que trabajan con esa base y otros dos desde Gijón, así como dos arrastreros en Francia.

José Pino considera que la política ecológica acaba con el sector pesquero: "Como non vai estar peor o mar se cada vez pateámolo menos. Para o ano queren limitar o 30% do mar traballable, un tercio da superficie que podes utilizar, polo que se aumentará o esforzo no resto, e a iso súmalle as áreas para os eólicos mariños".

El capitán de pesca considera que los pescadores gallegos superaron múltiples escollos. "Pelexamos contra fallas de peixe, normas, vedas abusivas, restricións de cantidades e caladoiros, pero o de agora é sencillamente vergoñento. Todas as limitacións da Unión Europea son para as augas comunitarias, polo que o peixe vai vir de fóra. Que imos comer? Peixe de China ou deixaremos que siga entrando o de Noruega".

Señala que las tres principales especies consumidas en España proceden de piscifactoría: el langostino llega de la mayor planta del mundo, situada en Valladolid, mientras que el salmón y el bacalao vienen de Noruega, y en cuarta posición está la merluza. "A Comisión Europea non lle dá importancia ao sector primario, senón houbera baixado o iva, de que viviremos, que imos comer? Hamburguesas", clama.

Aseguran que nunca hubo tanto pescado

Pino afirma que "nunca tanto peixe houbo, non se pode dicir que o mar estea esquilmado. O ano pasado batiuse récord de facturación nos arrastreiros de litoral e este ano empezamos igual". "O mar está para todo menos para consumir peixe. Non hai nin flota, nunca tan pouco houbo. Imos camiño de que haxa máis barcos oficiais que pesqueiros, obríganche a desaparecer, non deixan traballar sen argumentos e moven o mercado como lles parece", opina.

Desaprueba la gestión política de la pesca. "Quitaron o chicharro, este ano desmantelan o cerco, que irá ao bocarte. Quen xestiona isto ten idea do que está facendo? Toda a regulamentación é en contra dos estudos biolóxicos". También censura la moratoria de tres meses que prevén para el arrastre de fondo por la muerte de delfines "cando é o arrastre peláxico o que mata golfiños no verán".