Celeiro lucha por sus servicios

Celeiro continúa en pie de guerra para intentar no perder servicios y ayudar así a que el pueblo siga vivo. La última lucha se centra en intentar evitar el cierre de la última oficina bancaria que se mantiene abierta en una villa marinera que no hace mucho tiempo llegó a contar con distintas entidades.

Si las gestiones que está realizando el Concello de Viveiro y la presión ciudadana no ejercen el efecto deseado, Abanca cerrará las puertas de su oficina en la localidad el próximo 17 de marzo y los celeirenses tendrán que desplazarse a Viveiro o a Covas para poder hacer distintas gestiones en el banco, ya que la entidad solo contempla dejar el cajero automático del exterior.

Además de las quejas y alguna iniciativa en redes sociales, la principal acción que están desarrollando los vecinos es una recogida de firmas que ya se acerca al millar. Asimismo, el próximo lunes, día 1 de marzo, habrá una concentración ante la oficina.

UNIDAD TOTAL. Una de las personas que impulsa la recogida de firmas es Mari Fina Rey, quien está encantada con la respuesta de sus vecinos: "Estamos moi contentos e vese que o pobo non quere que lle fagan máis dano. Hai unha unidade total e gran descontento porque están deixando Celeiro case sen servizos. Empeza a parecer todo terceiromundista", critica.

El lunes la CIG convocó una concentración ante la oficina a las once de la mañana, "polo dereito ao servizo e en defensa dos postos de traballo"

Rey destaca especialmente el apoyo de los celeirenses en un momento en el que no es fácil recoger las firmas. "Os bares están pechados e hai que ir recollendo as firmas pola rúa e onde te encontres á xente, pero todo o mundo pon da súa parte. Confiamos en chegar ás 1.000 firmas, o que sería un empurrón moi bo", afirma.

Además, recuerda que esta oficina no solo da servicio a los vecinos de Celeiro, sino también a otros de Viveiro y alrededores que acuden a trabajar a la localidad. "A esta oficina vén tamén moita xente de Viveiro, traballadores da lonxa ou da conserveira e, na situación na que estamos, hai veces que se xuntan catro ou cinco persoas facendo cola fóra. Gran parte do que se move no porto vén facer xestións a esta oficina", recalca.

El lunes la CIG convocó una concentración ante la oficina a las once de la mañana, "polo dereito ao servizo e en defensa dos postos de traballo".