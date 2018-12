La celebración del campeonato de baristas del IES de Foz está en el aire

La celebración del Campeonato Internacional de Baristas del IES de Foz, que se celebra en la modalidad de escuelas y de profesionales, así como el Campeonato Internacional de Cata de Cafés para escuelas, está en el aire después de la dimisión del que fuera su coordinador durante sus once años de vida, Xosé Ríos. Según explicó, el profesor abandona la coordinación del certamen «por discrepancias coa dirección do centro na organización do campeonato», ya que no está de acuerdo con el cambio de ubicación propuesto por el centro para pasar las actividades del salón de actos al pabellón.

Ríos, que dio las gracias a todas las personas que de forma directa o indirecta colaboraron en los campeonatos durante estos años y expresamente al exdirector del centro Nemesio Rodríguez por su apoyo y colaboración en todas las ediciones, asegura que la nueva ubicación tampoco es bien vista por la mayoría del departamento de Hostelería.

Por su parte, el director del instituto, Nicolás Asensio, confirma la intención de pasar la celebración del certamen para el pabellón con el objetivo «de mejorarlo, porque el salón de actos se queda pequeño y está deteriorado». «Nuestra idea es hacerlo en el pabellón y en paralelo ir mejorando el salón de actos que necesita butacas nuevas y una mano de pintura», explica y añade que «si la nueva ubicación funciona bien puede servir para darle un empujón al campeonato y si no se volvería a celebrar en el salón de actos, pero ya remodelado».

Con respecto a la celebración del campeonato en 2019, Asensio se muestra prudente porque reconoce que las fechas son muy ajustadas, puesto que siempre es en el mes de febrero. «Queremos que el coordinador sea un técnico de Hostelería y en eso estamos trabajando», asegura y añade que se intentará mantener la fecha al ser la mejor también por los calendarios escolares, aunque no descarta que esta se pueda variar si fuera necesario. Lo que sí descarta Asensio es que el campeonato pueda celebrarse sin que se haga cargo de él alguien de Hostelería: «Desde la dirección no nos planteamos poder organizarlo este año, porque tendríamos que hacerlo con un planteamiento nuevo». «Si nadie se hace cargo del campeonato habría que tomarse un año sabático y pensar en volver en la siguiente edición con más fuerza y con un certamen totalmente renovado», subrayó el director.