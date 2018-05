La celebración en agosto del festival Osa do Mar en Burela está en el aire

El Osa do Mar parece caerse del cartel de festivales después de unos años de mucho trabajo para convertir a Burela en una de las citas veraniegas de la música indie. Si entre esta semana y la próxima no se avanza en cuestiones clave como la ubicación o la financiación, la asociación cultural Fanto Fantini aparcará la edición 2018, para la que todavía no tiene confirmado ningún grupo.

Marcos Reimunde, uno de los organizadores, lo confirma: "O festival peligra moito este ano, imos ver se o facemos ou non porque agardamos o compromiso de financiación por parte do Concello e tamén da Deputación de Lugo xa que queremos que sexa un formato gratuito".

Además del apoyo económico, otro motivo decisivo es la intención de acercarlo más en el pueblo. Nació como una integración de la música y el mar en las proximidades de la playa de A Marosa y, aunque también se ofrecían diversas actividades y conciertos en el centro y en las playas urbanas, el festival quedaba a merced de los vientos del cabo. El pasado año se celebró dentro del campo de fútbol pero Fanto Fantini busca ahora el centro de la localidad: "Xa non daría tempo a levalo á Marosa, require moito traballo previo e estamos fóra de datas. Sería a fin de semana do 18 e 19 de agosto, como no 2017 e temos contactos con grupos pero nada pechado en firme", indica Reimunde.

NUEVA LEY DE ESPECTÁCULOS. Otro obstáculo que daría al traste con la edición de este año son las exigencias más estrictas de la nueva Lei de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas 10/2017 que entrará en vigor el próximo 2 de julio y que, según la Xunta, viene a llenar "un vacío normativo autonómico" con "medidas legales para compatibilizar la libertad con el derecho a la seguridad de las personas espectadoras o usuarias, la convivencia ciudadana o derechos de terceras personas".

Desde Fanto Fantini descartan seguir adelante si no ven todo claro para evitar exponerse a multas o denuncias. La ley enumera competencias autonómicas y municipales, condiciones técnicas, de seguridad, aforo, acceso y protección de menores, la convivencia vecinal y la integridad de los espacios públicos, el control de acceso, la seguridad o vigilancia, tanto en locales cerrados como desmontables. El recinto de la Feira do Bonito, en el puerto, también lo descartan ya que habría que pagar.