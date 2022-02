El Ceip de Galdo recuerda su historia en su 25 aniversario

El Ceip Plurilingüe Santa Rita, en la parroquia vivariense de Galdo, está de celebración este curso, en que conmemora su 25 aniversario. Con ese motivo organiza actividades especiales para su alumnado relacionadas con la historia del centro. Una de ellas culminó este viernes, en que recuperó después de 16 años el desfile por el exterior del colegio con los pequeños disfrazados de temáticas reinterpretadas de generaciones anteriores.

Proceso de elaboración de los trajes. CEIP SANTA RITA

"É unha maneira de retomar a historia, cada grupo elixiu unha temática de disfraces de dez anos para atrás", cuenta la directora, Mari Carmen Pernas Fraga. "Miraron fotos de anos anteriores e cada grupo organizouse e fixo a parte grosa dos disfraces, os maiores coseron a máquina, deseñáronos, pintaron...", explica. Así, los alumnos del tercer ciclo de Primaria tenían como tema la Edad Media, los de segundo ciclo la antigua Roma, los de primer ciclo los cuentos infantiles y los más pequeños, objetos prácticos y utensilios.

Todas las actividades organizadas en este curso van enfocadas "á historia do centro e á contorna, que ás veces é a gran descoñecida", dice la directora, y recuerda que ya en el magosto hicieron "unha documentación do histórico destas celebracións no cole". De cara a final del curso, si la situación sanitaria lo permite, organizarán un acto conmemorativo con motivo de los 25 años.

Por otro lado la normalidad se va imponiendo y este curso recuperan los viajes con alumnos dentro del programa Erasmus, con el que están trabajando sobre todo lo relacionado con vida y hábitos saludables. "Ata o de agora non se podían facer mobilidades pero decidimos retomalas co alumnado, xa que as familias estaban de acordo e os coordinadores tamén", dice. Si nada se tuerce, el próximo mes viajarán a Grecia, país que también participa en este intercambio con Galdo junto a Macedonia, Bulgaria o Croacia.